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Сыч: Будем стараться делать то, что от нас ожидает тренер
Полузащитник "Руха" - о предстоящем матче УПЛ против "Ворсклы"
Фото: ФК Рух
Полузащитник "Руха" Алексей Сыч поделился ожиданиями от предстоящего матча с "Ворсклой" в рамках 2-го тура УПЛ.
"Мы готовы к следующему матчу. Проводим очень хорошие и насыщенные тренировки. Со стартом в чемпионате команда находится в игровом тонусе. И вот сейчас чувствуется прилив сил.
Просмотрим игру "Ворсклы" и определим их слабые стороны. Это одна из сильнейших команд УПЛ в плане физики. И фактор того, что "Ворскла" сыграет посреди недели в еврокубках, может быть определяющим фактором как для нас, так и для них. Соперник обычно хорошо играет один в один, поэтому если хорошо использовать свободные зоны, сможем выбегать в контратаки.
Первый тайм против "Зари" был не очень удачным из-за нашей психологии. Первым таймом недовольны, надо было лучше войти в игру. Будем делать анализ над своими ошибками и попробуем сыграть с "Ворсклой" весь матч так, как сыграли второй тайм с "Зарей". По первому матчу нельзя делать выводов. Но, как говорят: "Как начнешь, так и продолжишь". Поэтому будем стараться делать то, что от нас ожидает тренер", - сказал Сыч.
Матч "Рух" - "Ворскла" состоится в субботу, 6 августа во Львове, начало - в 19:00.
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