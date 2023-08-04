  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Сыч: Будем стараться делать то, что от нас ожидает тренер
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сыч: Будем стараться делать то, что от нас ожидает тренер

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Полузащитник "Руха" - о предстоящем матче УПЛ против "Ворсклы"

Сыч: Будем стараться делать то, что от нас ожидает тренер

Фото: ФК Рух

Новина українською

Полузащитник "Руха" Алексей Сыч поделился ожиданиями от предстоящего матча с "Ворсклой" в рамках 2-го тура УПЛ.

"Мы готовы к следующему матчу. Проводим очень хорошие и насыщенные тренировки. Со стартом в чемпионате команда находится в игровом тонусе. И вот сейчас чувствуется прилив сил.

Просмотрим игру "Ворсклы" и определим их слабые стороны. Это одна из сильнейших команд УПЛ в плане физики. И фактор того, что "Ворскла" сыграет посреди недели в еврокубках, может быть определяющим фактором как для нас, так и для них. Соперник обычно хорошо играет один в один, поэтому если хорошо использовать свободные зоны, сможем выбегать в контратаки.

Первый тайм против "Зари" был не очень удачным из-за нашей психологии. Первым таймом недовольны, надо было лучше войти в игру. Будем делать анализ над своими ошибками и попробуем сыграть с "Ворсклой" весь матч так, как сыграли второй тайм с "Зарей". По первому матчу нельзя делать выводов. Но, как говорят: "Как начнешь, так и продолжишь". Поэтому будем стараться делать то, что от нас ожидает тренер", - сказал Сыч.

Матч "Рух" - "Ворскла" состоится в субботу, 6 августа во Львове, начало - в 19:00.

По теме
yellow-arrow
"Меня не хотят использовать". Шахтер пытается разорвать контракт с защитником
yellow-arrow
Оболонь – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 2-го тура чемпионата Украины
yellow-arrow
Представитель MEGOGO: Люди уже привыкли к определенному качеству сервиса
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Рух (Львов) Алексей Сыч
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Рух

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде