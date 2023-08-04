Сыч: Будем стараться делать то, что от нас ожидает тренер

Полузащитник "Руха" Алексей Сыч поделился ожиданиями от предстоящего матча с "Ворсклой" в рамках 2-го тура УПЛ.

"Мы готовы к следующему матчу. Проводим очень хорошие и насыщенные тренировки. Со стартом в чемпионате команда находится в игровом тонусе. И вот сейчас чувствуется прилив сил.

Просмотрим игру "Ворсклы" и определим их слабые стороны. Это одна из сильнейших команд УПЛ в плане физики. И фактор того, что "Ворскла" сыграет посреди недели в еврокубках, может быть определяющим фактором как для нас, так и для них. Соперник обычно хорошо играет один в один, поэтому если хорошо использовать свободные зоны, сможем выбегать в контратаки.

Первый тайм против "Зари" был не очень удачным из-за нашей психологии. Первым таймом недовольны, надо было лучше войти в игру. Будем делать анализ над своими ошибками и попробуем сыграть с "Ворсклой" весь матч так, как сыграли второй тайм с "Зарей". По первому матчу нельзя делать выводов. Но, как говорят: "Как начнешь, так и продолжишь". Поэтому будем стараться делать то, что от нас ожидает тренер", - сказал Сыч.