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Официально: Дмитрий Чигринский – игрок Шахтера

Премьер-лига
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(1 голосов)

Сенсационное возвращение защитника в донецкий клуб

Официально: Дмитрий Чигринский – игрок Шахтера

Фото: ФК Шахтар / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" объявил о подписании опытного центрального защитника Дмитрия Чигринского. Игрок возвращается в донецкий клуб после десятилетнего перерыва.

Чигринский возвращается в "Шахтер" в качестве свободного агента. Контракт с игроком заключен на один год.

36-летний защитник – воспитанник академии "Шахтера". В составе первой команды дебютировал в 2004 году. В общей сложности за "горняков" он провел 189 матчей и забил 16 голов. В составе сборной Украины на его счету 29 матчей.

Кроме дончан центрбек также защищал цвета запорожского "Металлурга", "Барселоны", ФК "Днепр", греческих "АЕК" и "Ионикоса".

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В статье: Дмитрий Чигринский Шахтер (Донецк)
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Комментарии (5)
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Moro (Київ)
04.08.2023 в 16:42
Беліку приготуватись)))))))))))))))))))))
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TIRAN (Донецк (Украина!))
04.08.2023 в 16:26
дождались!
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MaximSK (Киев)
04.08.2023 в 16:13
Отличная новость, теперь они с Ракицким составят основную пару центральных защитников
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0
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RicoRico (Кривой Рог)
04.08.2023 в 16:20
Чого ніколи не було)))
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0
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TIRAN (Донецк (Украина!))
04.08.2023 в 16:48
и будут друг другу диагонали забрасывать)))
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