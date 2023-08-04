Официально: Дмитрий Чигринский – игрок Шахтера

"Шахтер" объявил о подписании опытного центрального защитника Дмитрия Чигринского. Игрок возвращается в донецкий клуб после десятилетнего перерыва.

Чигринский возвращается в "Шахтер" в качестве свободного агента. Контракт с игроком заключен на один год.

36-летний защитник – воспитанник академии "Шахтера". В составе первой команды дебютировал в 2004 году. В общей сложности за "горняков" он провел 189 матчей и забил 16 голов. В составе сборной Украины на его счету 29 матчей.

Кроме дончан центрбек также защищал цвета запорожского "Металлурга", "Барселоны", ФК "Днепр", греческих "АЕК" и "Ионикоса".