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Новый отсчет. ФОТОрепортаж с матча Минай – ЛНЗ 0:3
Жаркий день в пригороде Ужгорода
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Для ЛНЗ этот матч оказался особенным. Да, абсолютный дебют был неделю назад, но сегодня была абсолютно дебютная победа в элитном дивизионе украинского чемпионата. Команда Александра Ковпака уверенно победила "Минай", после чего не сдерживала себя в процессе празднования. Ну а закарпатцы тосковали. Для них это был болезненный удар.
На матче побывал фотокорреспондент UA-Футбол Александр Приходько, который и делится с читателями лучшими фотоработами.
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