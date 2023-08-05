Новый отсчет. ФОТОрепортаж с матча Минай – ЛНЗ 0:3

Для ЛНЗ этот матч оказался особенным. Да, абсолютный дебют был неделю назад, но сегодня была абсолютно дебютная победа в элитном дивизионе украинского чемпионата. Команда Александра Ковпака уверенно победила "Минай", после чего не сдерживала себя в процессе празднования. Ну а закарпатцы тосковали. Для них это был болезненный удар.

На матче побывал фотокорреспондент UA-Футбол Александр Приходько, который и делится с читателями лучшими фотоработами.

Фотогалерея