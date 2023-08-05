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Новый отсчет. ФОТОрепортаж с матча Минай – ЛНЗ 0:3

Премьер-лига
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Жаркий день в пригороде Ужгорода

Новый отсчет. ФОТОрепортаж с матча Минай – ЛНЗ 0:3

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Олександр Приходько Автор UA-Футбол
Новина українською

Для ЛНЗ этот матч оказался особенным. Да, абсолютный дебют был неделю назад, но сегодня была абсолютно дебютная победа в элитном дивизионе украинского чемпионата. Команда Александра Ковпака уверенно победила "Минай", после чего не сдерживала себя в процессе празднования. Ну а закарпатцы тосковали. Для них это был болезненный удар.

На матче побывал фотокорреспондент UA-Футбол Александр Приходько, который и делится с читателями лучшими фотоработами.

Фотогалерея

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В статье: фото ФК Минай
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