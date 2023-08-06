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Впервые без Довбика. Известны составы на матч Днепр-1 – Полесье
Других вариантов у Кучера не было
фото - СК Дніпро-1
Воскресную программу второго тура УПЛ открывает матч "Днепр-1" – "Полесье". Матч начнется в 15.00. Трансляция доступна на телеканале УНИАН. За ходом поединка можно следить с помощью текстового онлайна на UA-Футбол.
Уже известны стартовые составы команд. Хозяевам поля придется играть без Артема Довбика, который уже официально перешел в "Жирону". Александр Кучер выставил на острие атаки "Днепра-1" Максима Третьякова. Заметим, что Евгений Волынец, получивший травму в матче с "Панатинаикосом", до сих пор не доступен.
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"Днепр-1": Кинарейкин – Каплиенко, Сарапий, Адамюк, Пасич – Рубчинский, Бабенко – Мирошниченко, Пихаленок, Минго – Третьяков
"Полесье": Кудрик – Кравченко, Чоботенко, Шабанов, Смоляков – Кушниренко, Огиря, Танковский, Козак – Макуана, Будковский
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