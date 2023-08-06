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Гол тура в УПЛ. ВИДЕО, как Бабенко вырвал победу для Днепра-1 в игре с Полесьем

Премьер-лига
(1 голосов)

Вот это так взял игру на себя

Гол тура в УПЛ. ВИДЕО, как Бабенко вырвал победу для Днепра-1 в игре с Полесьем

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Матч против Полесья сложился для Днепра-1 крайне непросто. Команда Кучера повела в счете в середине второго тайма, но за три минуты до истечения основного времени пропустила с пенальти. Казалось, житомирцам удастся отстоять ничью, ведь в атаке "Днепр-1" не поражал.

Однако инициативу проявил опытный хавбек Руслан Бабенко. Он решился на удар с дальнего расстояния и попал под самую стойку! Голкипер "Полесья" Олег Кудрик был бессилен. В итоге "Днепр-1" победил 2:1. Вашему вниманию видео эффектного гола от Бабенко

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В статье: Руслан Бабенко СК Днепр-1 лучшие голы
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Комментарии (2)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
06.08.2023 в 18:09
вратарь-л0х
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0
0
Trztrqtr (Украина)
06.08.2023 в 18:43
Наконец-то мощная аналитика подъехала.
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