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Гол тура в УПЛ. ВИДЕО, как Бабенко вырвал победу для Днепра-1 в игре с Полесьем
Вот это так взял игру на себя
фото - Олександр Приходько
Матч против Полесья сложился для Днепра-1 крайне непросто. Команда Кучера повела в счете в середине второго тайма, но за три минуты до истечения основного времени пропустила с пенальти. Казалось, житомирцам удастся отстоять ничью, ведь в атаке "Днепр-1" не поражал.
Однако инициативу проявил опытный хавбек Руслан Бабенко. Он решился на удар с дальнего расстояния и попал под самую стойку! Голкипер "Полесья" Олег Кудрик был бессилен. В итоге "Днепр-1" победил 2:1. Вашему вниманию видео эффектного гола от Бабенко
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