Гол тура в УПЛ. ВИДЕО, как Бабенко вырвал победу для Днепра-1 в игре с Полесьем

Матч против Полесья сложился для Днепра-1 крайне непросто. Команда Кучера повела в счете в середине второго тайма, но за три минуты до истечения основного времени пропустила с пенальти. Казалось, житомирцам удастся отстоять ничью, ведь в атаке "Днепр-1" не поражал.

Однако инициативу проявил опытный хавбек Руслан Бабенко. Он решился на удар с дальнего расстояния и попал под самую стойку! Голкипер "Полесья" Олег Кудрик был бессилен. В итоге "Днепр-1" победил 2:1. Вашему вниманию видео эффектного гола от Бабенко