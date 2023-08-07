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Днепр-1 на днях объявит о подписании Филиппова

Премьер-лига
(1 голосов)

Форвард присоединится к команде в Праге

Днепр-1 на днях объявит о подписании Филиппова

Фото: facebook.com/rigafootballclub

Новина українською

Украинский форвард бельгийского "Сент-Трюйдена" Александр Филиппов в ближайшее время станет игроком "Днепра-1".

Как сообщает "ТаТоТаке", 30-летний игрок присоединится к днепрянам в Праге, где и будет готовиться к квалифайн-раунду Лиги Европы против "Славии".

По данным источника, срок контракта Филиппова будет составлять два года.

Напомним, что экс-форвард "Арсенала", "Ильичевца" и "Десны" выступает за бельгийский клуб с 2020 года. В прошлом году Филиппов играл в аренде в "Риге", после чего вновь вернулся в "Сент-Трюйден".

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В статье: Александр Филиппов Сент-Трюйден СК Днепр-1
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (1)
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Грязный Гаррик (C)
07.08.2023 в 18:56
Не плохо...Филлипов для УПЛ пойдёт
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