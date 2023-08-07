Днепр-1 на днях объявит о подписании Филиппова

Украинский форвард бельгийского "Сент-Трюйдена" Александр Филиппов в ближайшее время станет игроком " Днепра-1 ".

Как сообщает "ТаТоТаке", 30-летний игрок присоединится к днепрянам в Праге, где и будет готовиться к квалифайн-раунду Лиги Европы против "Славии".

По данным источника, срок контракта Филиппова будет составлять два года.

Напомним, что экс-форвард "Арсенала", "Ильичевца" и "Десны" выступает за бельгийский клуб с 2020 года. В прошлом году Филиппов играл в аренде в "Риге", после чего вновь вернулся в "Сент-Трюйден".