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Днепр-1 на днях объявит о подписании Филиппова
Форвард присоединится к команде в Праге
Фото: facebook.com/rigafootballclub
Украинский форвард бельгийского "Сент-Трюйдена" Александр Филиппов в ближайшее время станет игроком "
Как сообщает "ТаТоТаке", 30-летний игрок присоединится к днепрянам в Праге, где и будет готовиться к квалифайн-раунду Лиги Европы против "Славии".
По данным источника, срок контракта Филиппова будет составлять два года.
Напомним, что экс-форвард "Арсенала", "Ильичевца" и "Десны" выступает за бельгийский клуб с 2020 года. В прошлом году Филиппов играл в аренде в "Риге", после чего вновь вернулся в "Сент-Трюйден".
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