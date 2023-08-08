Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер внес в заявку на сезон 18-летнего сенегальца
Горняки подписали вингера на перспективу
Twitter Nicolò Schira
На официальном сайте УПЛ в заявке "Шахтера" на сезон по списку Б появился 18-летний сенегальский игрок Ибрахима Дабо.
Интересно, что на официальном сайте "Шахтера" информации об этом игроке до сих пор нет. При этом еще в конце июля об этом переходе сообщал известный инсайд Никола Скира. По его информации, Дабо является воспитанником "Пармы".
Transfermarkt указывает, что контракт подписан до 2026 года. Основная позиция Ибрахимы - правый вингер.
Напомним, что "Шахтер" этим летом купил 18-летних бразильцев Невертона и Эгиналдо, 19-летнего эквадорца Кастилло, 20-летнего израильтянина Лемкина, также подписал свободными агентами 21-летнего бразильця Педриньо и 36-летнего Чигринського.
Популярное сейчас
- Довбик в Жироне: забыть Данию, Цыганков-пиарщик и пресса, мечтающая о 20 голах
- Фанаты загребского Динамо напали на болельщиков АЕКа перед матчем Лиги Чемпионов. Есть убитый
- Матчи Динамо и Днепра-1 в еврокубках, старт АПЛ, Испании и Франции. Расписание футбола на 7 - 13 августа
- Довбик стал игроком Жироны - ОФИЦИАЛЬНО
- Бразильский защитник Реала порвал уже со второй горячей красоткой за год. ФОТО
- Красотка дня. Фантастическая жена основного защитника Динамо, которая недавно подарила игроку сына. ФОТО