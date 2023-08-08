Шахтер внес в заявку на сезон 18-летнего сенегальца

На официальном сайте УПЛ в заявке "Шахтера" на сезон по списку Б появился 18-летний сенегальский игрок Ибрахима Дабо.

Интересно, что на официальном сайте "Шахтера" информации об этом игроке до сих пор нет. При этом еще в конце июля об этом переходе сообщал известный инсайд Никола Скира. По его информации, Дабо является воспитанником "Пармы".

Transfermarkt указывает, что контракт подписан до 2026 года. Основная позиция Ибрахимы - правый вингер.

Напомним, что "Шахтер" этим летом купил 18-летних бразильцев Невертона и Эгиналдо, 19-летнего эквадорца Кастилло, 20-летнего израильтянина Лемкина, также подписал свободными агентами 21-летнего бразильця Педриньо и 36-летнего Чигринського.