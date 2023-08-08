  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шахтер внес в заявку на сезон 18-летнего сенегальца
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер внес в заявку на сезон 18-летнего сенегальца

Премьер-лига
(1 голосов)

Горняки подписали вингера на перспективу

Шахтер внес в заявку на сезон 18-летнего сенегальца

Twitter Nicolò Schira

UA-Футбол
Новина українською

На официальном сайте УПЛ в заявке "Шахтера" на сезон по списку Б появился 18-летний сенегальский игрок Ибрахима Дабо.

Интересно, что на официальном сайте "Шахтера" информации об этом игроке до сих пор нет. При этом еще в конце июля об этом переходе сообщал известный инсайд Никола Скира. По его информации, Дабо является воспитанником "Пармы".

Transfermarkt указывает, что контракт подписан до 2026 года. Основная позиция Ибрахимы - правый вингер.

Напомним, что "Шахтер" этим летом купил 18-летних бразильцев Невертона и Эгиналдо, 19-летнего эквадорца Кастилло, 20-летнего израильтянина Лемкина, также подписал свободными агентами 21-летнего бразильця Педриньо и 36-летнего Чигринського.

По теме
yellow-arrow
Черноморец просматривает Алибекова и ждет на просмотр Вакулу
yellow-arrow
Чигринский в Шахтере, усиление Александрии. Таблица трансферов клубов УПЛ
yellow-arrow
Филиппов прокомментировал слухи о переходе в Днепр-1
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: трансферы Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде