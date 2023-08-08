Один из лидеров ЛНЗ из-за травмы пропустит матч с Кривбассом

Хавбек ЛНЗ Сергей Рыбалка, который получил повреждение в стартовом матче чемпионата УПЛ с "Черноморцем" (0:2) пропустит несколько матчей.

Травма игрока оказалась довольно серьезной - один из лидеров черкащан уже пропустил поединок второго тура с "Минаем" и не сможет он помочь и в противостоянии с "Кривбассом", которое состоится 13 августа.

Медперсонал ЛНЗ прилагает усилия, чтобы Сергей Рыбалка вернулся в строй к матчу 4 тура с "Полесьем" (18 августа).