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Один из лидеров ЛНЗ из-за травмы пропустит матч с Кривбассом

Премьер-лига
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Повреждение Сергея Рыбалки оказалась довольно серьезным

Один из лидеров ЛНЗ из-за травмы пропустит матч с Кривбассом

Фото: пресслужби ФК "ЛНЗ"

Новина українською

Хавбек ЛНЗ Сергей Рыбалка, который получил повреждение в стартовом матче чемпионата УПЛ с "Черноморцем" (0:2) пропустит несколько матчей.

Травма игрока оказалась довольно серьезной - один из лидеров черкащан уже пропустил поединок второго тура с "Минаем" и не сможет он помочь и в противостоянии с "Кривбассом", которое состоится 13 августа.

Медперсонал ЛНЗ прилагает усилия, чтобы Сергей Рыбалка вернулся в строй к матчу 4 тура с "Полесьем" (18 августа).

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В статье: Сергей Рыбалка ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
sport.ua

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