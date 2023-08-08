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Один из лидеров ЛНЗ из-за травмы пропустит матч с Кривбассом
Повреждение Сергея Рыбалки оказалась довольно серьезным
Фото: пресслужби ФК "ЛНЗ"
Хавбек
Травма игрока оказалась довольно серьезной - один из лидеров черкащан уже пропустил поединок второго тура с "Минаем" и не сможет он помочь и в противостоянии с "Кривбассом", которое состоится 13 августа.
Медперсонал ЛНЗ прилагает усилия, чтобы Сергей Рыбалка вернулся в строй к матчу 4 тура с "Полесьем" (18 августа).
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