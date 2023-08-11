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Шахтер интересуется вингером Осера и сборной Мали

Премьер-лига
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Лассине Синайоко на радаре многих клубов

Шахтер интересуется вингером Осера и сборной Мали

фото из свободных источников

Новина українською

"Шахтер" интересуется 23-летним вингером французского "Осера" и сборной Мали Лассине Синайоко.

Впрочем, как сообщает Footmercato, на игрока довольно много претендентов, как во Франции, так и за рубежом. В частности, речь идет о "Гамбурге", венском "Рапиде", бельгийских "Левен" и "Кортрейк".

Отмечается, что так как "Осер" по итогам прошлого сезона вылетел в Лигу 2, Синайоко вряд-ли останется в клубе и рассматривает варианты по трансферу.

Африканец, который является воспитанником "Осера", провел за сборную Мали 5 матчей.

Контракт Синайоко с "Осером" рассчитан до лета 2025 года, а Transfermarkt оценивает игрока в 1,2 миллиона евро.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Источник:
Footmercato

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