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НСК Олимпийский исполнилось 100 лет

Премьер-лига
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Главный стадион страны сегодня отмечает юбилей

НСК Олимпийский исполнилось 100 лет

Шахтар / Автор невідомий

Новина українською

Национальный спортивный комплекс "Олимпийский" достиг своего 100-летия. Именно 12 августа 1923 года было открытие этой арены.

“НСК “Олимпийский” и миллионы болельщиков многих поколений связывают незабываемые воспоминания об исторических событиях и победах, ярких и неповторимых поединках наших команд.

Поздравляем с праздником и желаем скорейшего возвращения любимого футбола на поле НСК “Олимпийского”, а лучших в мире болельщиков – на родные трибуны!” – говорится в сообщении УАФ.

На главном стадионе Украины проходили не только внутренние соревнования, но и известные международные турниры. В частности, в 2012-м году на поле "Олимпийского" проходили матчи Чемпионата Европы, в том числе и финальное противостояние.

В последний раз матч с болельщиками на нем состоялся 12 декабря 2021 года – тогда "Динамо" сыграло вничью с "Зарей". До начала полномасштабного вторжения стадион был номинально домашним не только для “бело-синих”, но и для "Шахтера". Кроме этого на “Олимпийском” регулярно играла сборная Украины.

Добавим, что перед Евро-2012 арена была реконструирована. Первый матч после восстановления состоялся 11 ноября 2011 года: тогда "сине-желтые" провели со сборной Германией результативный товарищеский спаринг (3:3).

В прошлом сезоне УПЛ на Олимпийском регулярно проходили поединки, в частности первый матч после начала полномасштабного вторжения России. В текущем розыгрыше чемпионата пока встреч не было.

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В статье: НСК Олимпийский
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