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Два пенальти, удаление и ничья. Фоторепортаж с матча Минай - Днепр-1

Премьер-лига
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Днепряне впервые теряют очки в УПЛ

Два пенальти, удаление и ничья. Фоторепортаж с матча Минай - Днепр-1

UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько

Олександр Приходько Автор UA-Футбол
Новина українською

“Минай” впервые набрал очки в новом сезоне, сыграв вничью с вице-чемпионом. Более того – закарпатский клуб едва не победил, но пропустил с пенальти гол в ответ на 90+3 минуте. Ранее “Днепр-1” не забил свой пенальти, а еще команда Кучера с 50-й минуты играла в меньшинстве. Нервный поединок.

Фотогалерея

Два пенальти, удаление и ничья. Фоторепортаж с матча Минай - Днепр-1 - фото 1Два пенальти, удаление и ничья. Фоторепортаж с матча Минай - Днепр-1 - фото 2Два пенальти, удаление и ничья. Фоторепортаж с матча Минай - Днепр-1 - фото 3Два пенальти, удаление и ничья. Фоторепортаж с матча Минай - Днепр-1 - фото 4Два пенальти, удаление и ничья. Фоторепортаж с матча Минай - Днепр-1 - фото 5Два пенальти, удаление и ничья. Фоторепортаж с матча Минай - Днепр-1 - фото 6Два пенальти, удаление и ничья. Фоторепортаж с матча Минай - Днепр-1 - фото 7Два пенальти, удаление и ничья. Фоторепортаж с матча Минай - Днепр-1 - фото 8Два пенальти, удаление и ничья. Фоторепортаж с матча Минай - Днепр-1 - фото 9Два пенальти, удаление и ничья. Фоторепортаж с матча Минай - Днепр-1 - фото 10Два пенальти, удаление и ничья. Фоторепортаж с матча Минай - Днепр-1 - фото 11Два пенальти, удаление и ничья. Фоторепортаж с матча Минай - Днепр-1 - фото 12Два пенальти, удаление и ничья. Фоторепортаж с матча Минай - Днепр-1 - фото 13Два пенальти, удаление и ничья. Фоторепортаж с матча Минай - Днепр-1 - фото 14Два пенальти, удаление и ничья. Фоторепортаж с матча Минай - Днепр-1 - фото 15Два пенальти, удаление и ничья. Фоторепортаж с матча Минай - Днепр-1 - фото 16Два пенальти, удаление и ничья. Фоторепортаж с матча Минай - Днепр-1 - фото 17Два пенальти, удаление и ничья. Фоторепортаж с матча Минай - Днепр-1 - фото 18Два пенальти, удаление и ничья. Фоторепортаж с матча Минай - Днепр-1 - фото 19Два пенальти, удаление и ничья. Фоторепортаж с матча Минай - Днепр-1 - фото 20Два пенальти, удаление и ничья. Фоторепортаж с матча Минай - Днепр-1 - фото 21Два пенальти, удаление и ничья. Фоторепортаж с матча Минай - Днепр-1 - фото 22Два пенальти, удаление и ничья. Фоторепортаж с матча Минай - Днепр-1 - фото 23Два пенальти, удаление и ничья. Фоторепортаж с матча Минай - Днепр-1 - фото 24Два пенальти, удаление и ничья. Фоторепортаж с матча Минай - Днепр-1 - фото 25Два пенальти, удаление и ничья. Фоторепортаж с матча Минай - Днепр-1 - фото 26Два пенальти, удаление и ничья. Фоторепортаж с матча Минай - Днепр-1 - фото 27Два пенальти, удаление и ничья. Фоторепортаж с матча Минай - Днепр-1 - фото 28Два пенальти, удаление и ничья. Фоторепортаж с матча Минай - Днепр-1 - фото 29Два пенальти, удаление и ничья. Фоторепортаж с матча Минай - Днепр-1 - фото 30Два пенальти, удаление и ничья. Фоторепортаж с матча Минай - Днепр-1 - фото 31Два пенальти, удаление и ничья. Фоторепортаж с матча Минай - Днепр-1 - фото 32Два пенальти, удаление и ничья. Фоторепортаж с матча Минай - Днепр-1 - фото 33Два пенальти, удаление и ничья. Фоторепортаж с матча Минай - Днепр-1 - фото 34Два пенальти, удаление и ничья. Фоторепортаж с матча Минай - Днепр-1 - фото 35Два пенальти, удаление и ничья. Фоторепортаж с матча Минай - Днепр-1 - фото 36Два пенальти, удаление и ничья. Фоторепортаж с матча Минай - Днепр-1 - фото 37Два пенальти, удаление и ничья. Фоторепортаж с матча Минай - Днепр-1 - фото 38Два пенальти, удаление и ничья. Фоторепортаж с матча Минай - Днепр-1 - фото 39Два пенальти, удаление и ничья. Фоторепортаж с матча Минай - Днепр-1 - фото 40Два пенальти, удаление и ничья. Фоторепортаж с матча Минай - Днепр-1 - фото 41Два пенальти, удаление и ничья. Фоторепортаж с матча Минай - Днепр-1 - фото 42Два пенальти, удаление и ничья. Фоторепортаж с матча Минай - Днепр-1 - фото 43Два пенальти, удаление и ничья. Фоторепортаж с матча Минай - Днепр-1 - фото 44Два пенальти, удаление и ничья. Фоторепортаж с матча Минай - Днепр-1 - фото 45Два пенальти, удаление и ничья. Фоторепортаж с матча Минай - Днепр-1 - фото 46Два пенальти, удаление и ничья. Фоторепортаж с матча Минай - Днепр-1 - фото 47Два пенальти, удаление и ничья. Фоторепортаж с матча Минай - Днепр-1 - фото 48Два пенальти, удаление и ничья. Фоторепортаж с матча Минай - Днепр-1 - фото 49Два пенальти, удаление и ничья. Фоторепортаж с матча Минай - Днепр-1 - фото 50Два пенальти, удаление и ничья. Фоторепортаж с матча Минай - Днепр-1 - фото 51
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В статье: Александр Кучер Владимир Шаран Премьер-лига УПЛ фото ФК Минай СК Днепр-1
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