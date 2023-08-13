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Два пенальти, удаление и ничья. Фоторепортаж с матча Минай - Днепр-1
Днепряне впервые теряют очки в УПЛ
UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько
“Минай” впервые набрал очки в новом сезоне, сыграв вничью с вице-чемпионом. Более того – закарпатский клуб едва не победил, но пропустил с пенальти гол в ответ на 90+3 минуте. Ранее “Днепр-1” не забил свой пенальти, а еще команда Кучера с 50-й минуты играла в меньшинстве. Нервный поединок.
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