Цыганык: Днепр-1 не ведет переговоров ни с одним из тренеров на замену Кучеру

" Днепр-1 " не ведет официальных переговоров ни с одним тренером на замену Александру Кучеру. В том числе, не велось переговоров и с Виктором Скрипником из "Ворсклы", о чем ранее писали СМИ.

Об этом "официально" заявил украинский журналист, работник холдинга 1+1 Игорь Цыганык.

Кучер пока что остается работать, а дальше руководство будет смотреть по результатам команды. Многое будет зависеть от попадания команды в группу еврокубков.

На данный момент ни одной кандидатуры клуб на замену Кучеру не рассматривает.

Напомним, что "Днепр-1" вылетел из квалификации ЛЧ и проиграл 0:3 в первом матче квалификации ЛЕ пражской "Славии".