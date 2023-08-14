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Цыганык: Днепр-1 не ведет переговоров ни с одним из тренеров на замену Кучеру
Пока что Кучер остается главным тренером днепровской команды
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
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Об этом "официально" заявил украинский журналист, работник холдинга 1+1 Игорь Цыганык.
Кучер пока что остается работать, а дальше руководство будет смотреть по результатам команды. Многое будет зависеть от попадания команды в группу еврокубков.
На данный момент ни одной кандидатуры клуб на замену Кучеру не рассматривает.
Напомним, что "Днепр-1" вылетел из квалификации ЛЧ и проиграл 0:3 в первом матче квалификации ЛЕ пражской "Славии".
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