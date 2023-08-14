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Цыганык: Днепр-1 не ведет переговоров ни с одним из тренеров на замену Кучеру

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Пока что Кучер остается главным тренером днепровской команды

Цыганык: Днепр-1 не ведет переговоров ни с одним из тренеров на замену Кучеру

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

"Днепр-1" не ведет официальных переговоров ни с одним тренером на замену Александру Кучеру. В том числе, не велось переговоров и с Виктором Скрипником из "Ворсклы", о чем ранее писали СМИ.

Об этом "официально" заявил украинский журналист, работник холдинга 1+1 Игорь Цыганык.

Кучер пока что остается работать, а дальше руководство будет смотреть по результатам команды. Многое будет зависеть от попадания команды в группу еврокубков.

На данный момент ни одной кандидатуры клуб на замену Кучеру не рассматривает.

Напомним, что "Днепр-1" вылетел из квалификации ЛЧ и проиграл 0:3 в первом матче квалификации ЛЕ пражской "Славии".

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В статье: Ворскла (Полтава) Александр Кучер Виктор Скрипник Игорь Цыганык СК Днепр-1
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (2)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
14.08.2023 в 20:43
значит, ведёт)))
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urik (Кривой Рог)
14.08.2023 в 20:41
Це погано ... Треба просити Кварцяного !
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