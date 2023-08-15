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Ассисты Гочолейшвили, крепкий Бандура, феерия львовян. Символическая сборная 3-го тура УПЛ
Кратко о главных героях третьего тура УПЛ
фото - УПЛ
В третьем туре снова произошел перенос одного из матчей — "Динамо" и "Металлист 1925" еще должны узнать время и место проведения своего поединка. Однако даже так было на что посмотреть.
"Шахтер" в довольно непростой борьбе переиграл "Александрию", "Черноморец" в меньшинстве сумел удержать победу над "Оболонью", "Колос" по игре одолел "Верес", "Полесье" в чрезвычайно нервном матче проиграло "Руху", "Днепр-1" в последний момент спас ничью в гостях у "Миная", "Заря" не без проблем обыграла "Ворсклу", а "Кривбасс" деклассировал "ЛНЗ".
И следующие футболисты стали нашей сборной тура:
Вратарь: Александр Бандура (Минай)
Несмотря на пропущенный пенальти от Бланко, кипер сыграл на удивление хорошо — потянул первый пенальти от Бабенко, помешал Биллу забить, взял удар головой с близкого расстояния от Пихаленка. Стабильная работа в рамке ворот = место в нашей сборной.
Левый защитник: Георгий Гочолейшвили (Шахтер)
Левый бек "горняков" отметился удивительно хорошей работой на фланге и дублем ассистов, которые удачно замкнули Сикан и Траоре. Грузин является настоящим героем матча и заслуживает места в нашем списке.
Центральный защитник: Виталий Ермаков (Черноморец)
В целом оборонец одесситов надежно подчищал пространство перед воротами, а также принял активное участие во втором голе.
Центральный защитник: Джордан (Заря)
Легионер "Зари", как и его товарищ по нашей сборной тура, удачно работал в обороне, а также ходил на стандарты. Один из них он превратил в победный гол в ворота Исенко.
Правый защитник: Дмитрий Топалов (Шахтер)
Фулбек "горняков" не отметился результативными действиями, однако проявил себя как настоящий "работяга", раз за разом подчищая за своими одноклубниками и помогая развивать атаки на ворота "Александрии".
Центральный полузащитник: Александр Васильев (Черноморец)
Васильев забил дебютный гол в ворота "Оболони" и в целом хорошо выполнял работу в центре поля, помогая контролировать игру. Также он заработал на себе желтую для Приймака и опасный штрафной, который мог привести к полному разгрому "пивоваров".
Центральный полузащитник: Орест Кузык (Черноморец)
Несмотря на удаление с поля в матче с "Оболонью", он вместе с Васильевым контролировал игру, зарабатывал на себе фолы и карточки для соперника и не боялся идти в стыки. В целом хорошая работа в опорной зоне.
Левый вингер: Денис Антюх (Заря)
Вингер "Зари" дважды ассистировал Герреро фактически на пустые ворота, но тот не смог превратить эти моменты в голы. Также он мог и сам забивать, однако мяч предательски попал в штангу. В целом Антюх в связке с Герреро терроризировал оборону Ворсклы в первом тайме, что позволило удержать победный счет до перерыва.
Правый вингер: Илья Квасница (Рух)
Этот игрок смог включиться в игру после выхода на замену — всю вторую половину второго тайма правый фланг атаки буквально горел. За приложенные усилия Квасница получил заслуженную награду — гол и третью подряд победу для львовян.
Форвард: Егор Твердохлеб (Минай)
В матче с "Днепром-1" он сыграл не на своей профильной позиции, однако прекрасно проявил себя в атаке — хорошо открывался на мячи, а также заработал и забил пенальти, который мог бы принести закарпатцам желанные три очка.
Форвард: Юрий Климчук (Рух)
Герой прошлого тура удачно сыграл в довольно нервном матче против "Полесья". Нападающий снова терроризировал соперника, однако на этот раз он выступил ассистентом Квасницы. В любом случае, его работа заслуживает места в сборной тура.
Главный тренер: Виталий Пономарев (Рух)
Третий раз подряд коуч "Руха" реализовывает ставку на замены. Казалось бы, соперники давно должны были это понять и найти какое-то противодействие, однако пока все играет в пользу Пономарева и его подопечных.
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