Кирилл Ковалец: По первому тайму все думали, что мы проиграем Шахтеру с крупным счетом

Хавбек "Александрии" Кирилл Ковалец оценил матч 3-го тура УПЛ с "Шахтером" (1:2) и поделился ожиданиями от сезона.

– После матча много эмоций и необходимо спокойно все проанализировать. Где-то одинаковые подачи с фланга и точные удары головой в исполнении Сикана и Траоре позволили "горнякам" повести в счете. В первых двух турах мы добились двух побед и приехали на выезд к чемпиону Украины. Не скажу, что мы плохо сыграли с "горняками". Смотрим вперед с высоко поднятой головой. Теперь мы разберем игру и будем готовиться к встрече с "Зарей" в Киеве.

Да, второй тайм был показательным для нас. И в обороне, и в атаке мы действовали прилично. После финального свистка, в раздевалке, мы могли честно посмотреть друг другу в глаза. Хочется, чтобы по качеству игры мы действовали также в нынешнем сезоне, как и во втором тайме этого поединка.

– Как в коллективе восприняли непопадание в еврокубки в мае?

– Мы не смотрим назад. Определенные выводы мы сделали и в нынешнем сезоне хотим пробиться в Европу.

– Это возможно?

– Все возможно. В матче с "Шахтером", по первому тайму все думали, что мы проиграем с крупным счетом. А во втором тайме мы вышли и переиграли "Шахтер". Так, что все возможно.