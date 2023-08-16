Гендир Черноморца отказался комментировать слухи о том, что клуб не смог подписать легионера из-за обстрелов Одессы

Генеральный директор " Черноморца " Анатолий Мисюра рассказал о трансферных потерях и приобретениях в летнее межсезонье.

– Артур Авагимян весной играл в "Черноморце", летом тренировался с "Александрией", а теперь снова в "Черноморце". Как было принято окончательное решение?

– У Артура истек срок аренды, и по всем законам мы должны были его отпустить, и он должен был вернуться в свой клуб, где он на контракте, – в "Александрию". После этого, когда можно было вернуться к разговору и добиться какого-то соглашения. Мы вступили в переговорный процесс и договорились, что на один сезон Артур снова будет выступать в "Черноморце".

– Правда ли, что венесуэльский форвард Стивенс из Пуэрто Кабельо отказался играть в "Черноморце" из-за того, что в момент проведения переговоров обстреливали Одессу?

- Без комментариев.

– А словенского полузащитника Йона Шпорна и нигерийского форварда Самсона Йеде подписать было легче?

– Любые переговоры всегда идут сложно. Это нелегкая работа, не так что раз-два пожали и побежали. Это очень важный и сложный процесс – прийти к согласию во всех тонкостях договора личного, а тем более, если, не дай бог, арендного. Одному какой-то нюанс не подходит, а с другим это легко бывает обсудить. И с легионерами бывает нелегко и с нашими.

– Полузащитник Зиги Бадибанга еще ни разу не выходил на поле в этом сезоне, что с ним? Задаю вопрос даже так: в связи с обстрелами Одессы, он еще игрок Черноморца?

- Да конечно. Бадибанга в восстановительном процессе после травмы.

– Скоро ждать на поле?

– Я не врач. Хотите – позвоните врачу, если он вам ответит.

– В этом году "Черноморец" покинули много ветеранов, пришли младшие игроки. "Черноморец" взял курс на омоложение?

– Из команды ушли те, у кого заканчивались контракты. Вопрос о составе и курсе команды – к тренеру. Я не за это отвечаю. Я отвечаю за администрирование и все остальные работы, связанные с обеспечением жизнедеятельности футбольной команды.