Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гендир Черноморца отказался комментировать слухи о том, что клуб не смог подписать легионера из-за обстрелов Одессы
Гендир клуба рассказал о летней трансферной кампании
instagram.com/chernomoretsfc
Генеральный директор "
– Артур Авагимян весной играл в "Черноморце", летом тренировался с "Александрией", а теперь снова в "Черноморце". Как было принято окончательное решение?
– У Артура истек срок аренды, и по всем законам мы должны были его отпустить, и он должен был вернуться в свой клуб, где он на контракте, – в "Александрию". После этого, когда можно было вернуться к разговору и добиться какого-то соглашения. Мы вступили в переговорный процесс и договорились, что на один сезон Артур снова будет выступать в "Черноморце".
– Правда ли, что венесуэльский форвард Стивенс из Пуэрто Кабельо отказался играть в "Черноморце" из-за того, что в момент проведения переговоров обстреливали Одессу?
- Без комментариев.
– А словенского полузащитника Йона Шпорна и нигерийского форварда Самсона Йеде подписать было легче?
– Любые переговоры всегда идут сложно. Это нелегкая работа, не так что раз-два пожали и побежали. Это очень важный и сложный процесс – прийти к согласию во всех тонкостях договора личного, а тем более, если, не дай бог, арендного. Одному какой-то нюанс не подходит, а с другим это легко бывает обсудить. И с легионерами бывает нелегко и с нашими.
– Полузащитник Зиги Бадибанга еще ни разу не выходил на поле в этом сезоне, что с ним? Задаю вопрос даже так: в связи с обстрелами Одессы, он еще игрок Черноморца?
- Да конечно. Бадибанга в восстановительном процессе после травмы.
– Скоро ждать на поле?
– Я не врач. Хотите – позвоните врачу, если он вам ответит.
– В этом году "Черноморец" покинули много ветеранов, пришли младшие игроки. "Черноморец" взял курс на омоложение?
– Из команды ушли те, у кого заканчивались контракты. Вопрос о составе и курсе команды – к тренеру. Я не за это отвечаю. Я отвечаю за администрирование и все остальные работы, связанные с обеспечением жизнедеятельности футбольной команды.
Популярное сейчас
- ВСУ уничтожили роту пехоты россиян, где воевали футбольные фанаты
- Динамо - Арис. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
- Известен второй финалист женского чемпионата мира-2023
- Григорчук: Когда вся лава запасных вроде бы специально, наигранно соскакивает со своих мест, куда-то бежит - это дикость
- Влада Зинченко похвасталась идеальной фигурой через неделю после рождения ребенка. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная модель, которая имеет ребенка от звезды Реала. ФОТО
Новости по теме
- 10:45 Украинские Гендиректор Черноморца - о реакции легионеров на ракетные удары по Одессе
- 15:26 Украинские "Нам не впервые сталкиваться с трудностями". Гендиректор Черноморца - об аресте владельцев
- 16:26 Украинские Суд отправил в СИЗО ключевого инвестора Черноморца Кауфмана и определил сумму залога