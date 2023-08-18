УПЛ. Заря — Александрия 0:0. Волевая ничья для луганчан

"Желто-черные" уже во второй раз играли на стадионе "Левый Берег". В прошлом туре они проиграли действующему чемпиону Украины "Шахтеру", однако смогли показать характер и преимущество "горняков" было минимальным. На этот раз номинальным хозяином поля стала "Заря", которая одержала первую победу в матче с "Ворсклой". Команда добыла бронзовые медали в прошлом сезоне и не собиралась сдаваться в новом розыгрыше УПЛ.

Главной задачей гостей был постоянный прессинг луганчан — именно это они и делали с первой минуты. При этом также важно было не допускать пробелов в защите и центре поля. "Заря" потеряла двух ключевых игроков в центре поля — Бражка и Булецу, из-за чего нужно учиться играть по-новому. И тройка хавбеков — Мишнев, Дышлюк и Волошин — показала довольно неплохой уровень в дебюте поединка.

"Александрия" могла забивать первой на 2-й минуте, однако прострел Шулянского перехватили защитники "Зари", а вот на добивание никто не успел среагировать. Давление "желто-черных" не нравилось хозяевам поля, и это привело для "горчичника" для Джордана — он сбил своего визави неподалеку от штрафной площадки. В дальнейшем обе команды обменивались остротой. Однако хорошая работа голкиперов и плохая реализация моментов так и не изменили счет на табло. Хотя стоит отметить Герреро, который воспользовался ошибкой защитников и пробил на силу, однако мяч разминулся со стойкой.

Во втором тайме давление на ворота "Зари" продолжилось. Открывать счет сразу после перерыва мог Калитвинцев, однако ему не повезло как со стандартом, так и с навесом с игры. Также шанс имел Смирный: он, казалось бы, не сильно пробил с лету, однако мяч пролетел в сантиметрах от стойки и заставил изрядно понервничать Турбаевского. Главным образом первая половина тайма отличалась активной борьбой в центре поля и контратаками. Подопечные Ненада Лалатовича старались перехватывать игровую инициативу и не подсаживаться к собственной штрафной после 60-й минуты (а именно это мы видели в прошлых турах).

Тем временем герою матча с "Ворсклой" Герреро не удавалось воспользоваться полумоментами, которые возникали после ошибок "горожан" в центре поля. Однако свое слово неожиданно сказал Джевани на 77-й минуте — бразилец откликнулся на подачу Калитвинцева, однако не смог удачно принять мяч на ногу и пробил мимо ворот. За несколько минут до этого Турбаевского потревожил Плакса, но кипер "Зари" по-волейбольному отбил этот мяч.

Казалось бы, больше ничего интересного не произойдет. Однако два момента сделали этот матч несколько ярче — решение арбитра Иванова о фоле "Александрии" в атаке (что привело к конфликту между ассистентами тренеров в технической зоне и желтой карточке для Езерского) и мощный удар Калитвинцева (который, к сожалению, пришелся в перекладину). Но это было все, что смогли предложить игроки в конце поединка. 0:0 — закономерный результат, ведь ни "Заря", ни гости не наиграли на победу.

УПЛ. 4-й тур

18 августа. Киев, стадион "Левый Берег"

Арбитр в поле — Юрий Иванов

"Заря" — "Александрия" 0:0

"Заря": Турбаевский, Вантух, Батагов, Джордан, Снурницын, Мишнёв (Чурко 86), Дрышлюк, Антюх (Алефиренко 76), Волошин (Мичин 57), Кирюханцев, Герреро (Горбач 86)

Запасные: Сапутин, Боль, Яцык, Гулько, Чурко, Хахлёв, Мичин, Головкин, Нагнойный, Алефиренко, Горбач, Бугай.

"Александрия": Шевченко, Смирный (Ващенко 76), Логинов, Бабогло, Копына, Савченко, Сигеев, Шулянский (Джевани 63), Ковалец (Плакса 63), Калитвинцев, Кулаков (Погорилый 76)

Запасные: Долгий, Ермаков, Мельник, Эрнандес, Андрейчук, Плакса, Ващенко, Джевани, Мартынюк, Калюжный, Шостак, Погорилый.

Предупреждения: Джордан 7 — Савченко 85