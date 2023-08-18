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Ворскла зимой подпишет украинского форварда Дилы, который выбил полтавчан из еврокубков

Премьер-лига
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Николай Ковталюк зимой вернется в Украину

Ворскла зимой подпишет украинского форварда Дилы, который выбил полтавчан из еврокубков

Фото: instagram.com/shakhterfc

Новина українською

Полтавская "Ворскла" подпишет украинского форварда грузинской "Дилы" Николая Ковталюка, сообщает журналист Игорь Бурбас.

По данным источника, в декабре у форварда завершается контракт с грузинским клубом, после чего свободным агентом он переберется в Полтаву.

Напомним, что именно Ковталюк фактически выбил "Ворсклу" из Лиги Конференций, забив в ворота полтавчан в обоих очных отборочных матчах.

Отметим, что в текущем сезоне Ковталюк сыграл за "Дилу" 20 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 2 ассиста.

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В статье: Ворскла (Полтава) Николай Ковталюк
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