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Ворскла зимой подпишет украинского форварда Дилы, который выбил полтавчан из еврокубков
Николай Ковталюк зимой вернется в Украину
Фото: instagram.com/shakhterfc
Полтавская "
По данным источника, в декабре у форварда завершается контракт с грузинским клубом, после чего свободным агентом он переберется в Полтаву.
Напомним, что именно Ковталюк фактически выбил "Ворсклу" из Лиги Конференций, забив в ворота полтавчан в обоих очных отборочных матчах.
Отметим, что в текущем сезоне Ковталюк сыграл за "Дилу" 20 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 2 ассиста.
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