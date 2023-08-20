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Кучер подал в отставку с должности главного тренера Днепра-1

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Об этом он объявил на пресс-конференции после матча с Оболонью

Кучер подал в отставку с должности главного тренера Днепра-1

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Кучер подал в отставку с должности главного тренера "Днепра-1". Об этом он объявил на пресс-конференции после матча с "Оболонью", сообщает журналист Игорь Семйон со стадиона Авангард в Ужгороде.

"Хочу поблагодарить всех. Я подаю в отставку вместе с тренерским штабом. Вину за те результаты, которые мы показываем в последнее время, я беру на себя. Всем спасибо, - сказал коуч."

Под его руководством "Днепр-1" в прошлом сезоне добыл серебро УПЛ, но в текущем уже вылетел из Лиги Чемпионов и Лиги Европы.

Всего за его каденции клуб провел 47 матчей, из которых 25 выиграл, 9 раз играл вничью и потерпел 13 поражений.

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В статье: Александр Кучер СК Днепр-1
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Комментарии (13)
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Olegyurchak (Хмельницький )
20.08.2023 в 18:22
Він і як гравець був безтолковий. Який з нього тренер?
Ответить
+1
-1
oda1979 (Запорожье)
20.08.2023 в 18:12
Сладкий булчонок!
Ответить
+1
-1
sametoy10 (Київ-Світловодськ)
20.08.2023 в 18:03
Після зоряного матчу з Францією, коли отримав дві жовті на 91й та 94й - і пропускав матч відповідь, всьо його подальше футбольне життя - то дріб'язок
Ответить
+1
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
20.08.2023 в 17:40
Нехай би ще пішла у відставку та світла голова, що запросила цього дубового фізрука. Недостатньо було відомо про його інтелект ще з часів гравця?
Ответить
+4
0
C_Ballack (Днепр)
20.08.2023 в 17:22
Счастливого пути
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+2
-1
Hoy1504 (Київ)
20.08.2023 в 17:15
Теперь два дятла назад спасать тонущий Металист
Ответить
+4
-1
Грязный Гаррик (C)
20.08.2023 в 17:08
Мавр сделал свое дело...Давно пора...
Ответить
+2
-3
avatar
alex 66 (Кременчук)
20.08.2023 в 17:08
Мужик...
Ответить
+1
-1
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
20.08.2023 в 17:37
У вас декілька помилок в слові "фізрук".
Ответить
+3
0
Б_РУХ_Т (Вислобоки)
20.08.2023 в 17:08
Ротань, Ротань, Ротань….
Ответить
0
-2
Zonder (Днепр)
20.08.2023 в 17:13
Он, что идиот ?) Ему бенчик ещё за ФКДД деньги торчит.
Ответить
+5
-1
Б_РУХ_Т (Вислобоки)
20.08.2023 в 17:26
Є такий радянський лозунг: «Если Родина скажет : надо! , Комсомол ответит: есть!».
+1
-1
SeventyFour (Phoenix)
20.08.2023 в 17:07
Фух. Наконец-то крот ушел нах@й
Ответить
+5
-3

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