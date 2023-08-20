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Кучер подал в отставку с должности главного тренера Днепра-1
Об этом он объявил на пресс-конференции после матча с Оболонью
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
Кучер подал в отставку с должности главного тренера "Днепра-1". Об этом он объявил на пресс-конференции после матча с "Оболонью", сообщает журналист Игорь Семйон со стадиона Авангард в Ужгороде.
"Хочу поблагодарить всех. Я подаю в отставку вместе с тренерским штабом. Вину за те результаты, которые мы показываем в последнее время, я беру на себя. Всем спасибо, - сказал коуч."
Под его руководством "Днепр-1" в прошлом сезоне добыл серебро УПЛ, но в текущем уже вылетел из Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Всего за его каденции клуб провел 47 матчей, из которых 25 выиграл, 9 раз играл вничью и потерпел 13 поражений.
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