Феерия Крыськива, триумф Черноморца, падение Днепра-1. Символическая сборная 4-го тура УПЛ

Четвертый тур УПЛ был богатым на моменты и сюрпризы. "Черноморец" в драматичном поединке переиграл киевское "Динамо", "ЛНЗ" не выдержало натиска "Полесья", "Заря" и "Александрия" разошлись миром, "Ворскла" в гостях неожиданно обыграла "Верес", "Металлист 1925" минимально победил "Минай", "Рух" и "Колос" расписали волевую ничью, "Оболонь" дожала "Днепр-1", а "Кривбасс" в драматичном поединке отобрал очки у "Шахтера".

И следующие футболисты вошли в нашу сборную тура:

Вратарь: Никита Турбаевский ("Заря")

Кипер луганчан помог команде сдержать натиск "Александрии", которая играла первым номером. Он раз за разом спасал свои ворота со стандартов и в игровых моментах, не давая "желто-черным" реализовать собственные шансы.

Левый защитник: Андрей Цуриков ("Колос")

Защитник "Колоса" хорошо действовал на флангах и прилагал все усилия, чтобы ковалевцы смогли отобрать очки у действующего лидера чемпионата. Именно он был автором единственного гола в ворота львовян.

Центральный защитник: Даниил Бескоровайный ("Кривбасс")

В матче с "Шахтером" в атаку шла вся команда, и защитник криворожан — не исключение. Он постоянно подключался на стандарты, хорошо играл в обороне и стал автором третьего гола в ворота Ризныка.

Центральный защитник: Богдан Слюбик (Рух)

Один из самых молодых игроков обороны в УПЛ удивительно хорошо действовал в матче с "Колосом". Он довольно хорошо сыграл в защите, а после перерыва красивым ударом замкнул угловой Соломона и забил дебютный мяч в элитном дивизионе.

Правый защитник: Иван Дибанго ("Кривбасс")

Фулбек криворожан разрывал фланги соперника и стал соавтором первых двух голов, отдав роскошные ассисты. Гочолеишвили, несмотря на статус героя прошлого тура, был просто бессилен перед камерунцем.

Опорный полузащитник: Сергей Сидорчук ("Динамо")

Он сделал много работы на оборону и фактически держал всю опорную зону киевлян, которая рассыпалась на глазах, когда его заменили, поэтому и получает место в нашей сборной тура. Также Сидорчук забил и сам, завершив обыгрыш с Ванатом в штрафной площадке "Черноморца".

Левый вингер: Бени Макуана ("Полесье")

Конголезец хорошо комбинировал и был всегда активным. А его скорость на фоне игроков "ЛНЗ" вообще выделялась слишком контрастно. Вингер "полищуков" однозначно сделал все, чтобы команда в меньшинстве смогла удержать победу.

Атакующий полузащитник: Дмитрий Крыськив ("Шахтер")

Голевая феерия в Кривом Роге стала личным праздником для атакующего хава "горняков". Сначала Крыськив завершил шедевральную комбинацию от Сикана, Кащука и Бондаренко, а затем забил в пустые ворота после ошибки кипера "Кривбасса". На нем постоянно фолили и старались играть плотно, но это не остановило Дмитрия, и поэтому он однозначно получает место в нашей сборной.

Правый вингер: Артем Козак ("Полесье")

Матч против "ЛНЗ" был принципиальным, поскольку обе команды дебютировали в УПЛ. Клуб из Житомира хорошо усилился в межсезонье, однако один из старожилов "Полесья" показал настоящий класс. Именно он ассистировал Ариэльсону, который забил шедевральный и первый гол за "полищуков", а затем подал на Кушниренко — автора победного мяча.

Форвард: Игорь Краснопир ("Оболонь")

Нападающий "пивоваров" вышел на замену перед стартом второго тайма и сразу же отдал голевой пас на ход Таранухе. А под занавес матча забил и сам, чем окончательно подвел черту под работой Александра Кучера как главного тренера "спортклубовцев".

Форвард: Ариэльсон ("Полесье")

18-летний бразилец забил дебютный гол в УПЛ через час после начала матча с "ЛНЗ". В целом легионер был заметным на поле, проверял Пенькова на прочность и вкладывал всю латиноамериканскую душу в комбинации "полещуков".

Главный тренер: Роман Григорчук ("Черноморец")

Коуч одесситов имел в своем распоряжении довольно узкую скамейку запасных, однако угадал с единственной заменой в матче — Иеде стал автором победного мяча.

Запасные: Мозиль ("Металлист 1925"), Бабогло ("Александрия"), Стецьков ("Кривбасс"), Шестаков ("ЛНЗ"), Нагиев ("Оболонь"), Демченко ("Колос"), Хомченовский ("Кривбасс"), Кащук ("Шахтер"), Авагимян ("Черноморец"), Кожушко ("Кривбасс"), Иеде ("Черноморец")