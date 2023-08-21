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Под палящим закарпатским солнцем. ФОТО репортаж с матча Днепр-1 - Оболонь

Премьер-лига
(1 голосов)

Последний матч Кучера во главе днепрян

Под палящим закарпатским солнцем. ФОТО репортаж с матча Днепр-1 - Оболонь

фото - Олександр Приходько

Олександр Приходько Автор UA-Футбол
Новина українською

4-й тур Украинской Премьер-лиги оказался богатым на сенсации. Однако самая наверняка произошла в Ужгороде, где "Днепр-1" уступил новичку высшего дивизиона "Оболони" 1:2. Этот результат имел серьезные последствия, ведь после игры Александр Кучер подал в отставку. Лучшие кадры поединка зафиксировал фотограф UA-Футбол Александр Приходько.

Фотогалерея

Под палящим закарпатским солнцем. ФОТО репортаж с матча Днепр-1 - Оболонь - фото 1Под палящим закарпатским солнцем. ФОТО репортаж с матча Днепр-1 - Оболонь - фото 2Под палящим закарпатским солнцем. ФОТО репортаж с матча Днепр-1 - Оболонь - фото 3Под палящим закарпатским солнцем. ФОТО репортаж с матча Днепр-1 - Оболонь - фото 4Под палящим закарпатским солнцем. ФОТО репортаж с матча Днепр-1 - Оболонь - фото 5Под палящим закарпатским солнцем. ФОТО репортаж с матча Днепр-1 - Оболонь - фото 6Под палящим закарпатским солнцем. ФОТО репортаж с матча Днепр-1 - Оболонь - фото 7Под палящим закарпатским солнцем. ФОТО репортаж с матча Днепр-1 - Оболонь - фото 8Под палящим закарпатским солнцем. ФОТО репортаж с матча Днепр-1 - Оболонь - фото 9Под палящим закарпатским солнцем. ФОТО репортаж с матча Днепр-1 - Оболонь - фото 10Под палящим закарпатским солнцем. ФОТО репортаж с матча Днепр-1 - Оболонь - фото 11Под палящим закарпатским солнцем. ФОТО репортаж с матча Днепр-1 - Оболонь - фото 12Под палящим закарпатским солнцем. ФОТО репортаж с матча Днепр-1 - Оболонь - фото 13Под палящим закарпатским солнцем. ФОТО репортаж с матча Днепр-1 - Оболонь - фото 14Под палящим закарпатским солнцем. ФОТО репортаж с матча Днепр-1 - Оболонь - фото 15Под палящим закарпатским солнцем. ФОТО репортаж с матча Днепр-1 - Оболонь - фото 16Под палящим закарпатским солнцем. ФОТО репортаж с матча Днепр-1 - Оболонь - фото 17Под палящим закарпатским солнцем. ФОТО репортаж с матча Днепр-1 - Оболонь - фото 18Под палящим закарпатским солнцем. ФОТО репортаж с матча Днепр-1 - Оболонь - фото 19Под палящим закарпатским солнцем. ФОТО репортаж с матча Днепр-1 - Оболонь - фото 20Под палящим закарпатским солнцем. ФОТО репортаж с матча Днепр-1 - Оболонь - фото 21Под палящим закарпатским солнцем. ФОТО репортаж с матча Днепр-1 - Оболонь - фото 22Под палящим закарпатским солнцем. ФОТО репортаж с матча Днепр-1 - Оболонь - фото 23Под палящим закарпатским солнцем. ФОТО репортаж с матча Днепр-1 - Оболонь - фото 24Под палящим закарпатским солнцем. ФОТО репортаж с матча Днепр-1 - Оболонь - фото 25Под палящим закарпатским солнцем. ФОТО репортаж с матча Днепр-1 - Оболонь - фото 26Под палящим закарпатским солнцем. ФОТО репортаж с матча Днепр-1 - Оболонь - фото 27Под палящим закарпатским солнцем. ФОТО репортаж с матча Днепр-1 - Оболонь - фото 28Под палящим закарпатским солнцем. ФОТО репортаж с матча Днепр-1 - Оболонь - фото 29Под палящим закарпатским солнцем. ФОТО репортаж с матча Днепр-1 - Оболонь - фото 30Под палящим закарпатским солнцем. ФОТО репортаж с матча Днепр-1 - Оболонь - фото 31Под палящим закарпатским солнцем. ФОТО репортаж с матча Днепр-1 - Оболонь - фото 32Под палящим закарпатским солнцем. ФОТО репортаж с матча Днепр-1 - Оболонь - фото 33Под палящим закарпатским солнцем. ФОТО репортаж с матча Днепр-1 - Оболонь - фото 34Под палящим закарпатским солнцем. ФОТО репортаж с матча Днепр-1 - Оболонь - фото 35Под палящим закарпатским солнцем. ФОТО репортаж с матча Днепр-1 - Оболонь - фото 36Под палящим закарпатским солнцем. ФОТО репортаж с матча Днепр-1 - Оболонь - фото 37Под палящим закарпатским солнцем. ФОТО репортаж с матча Днепр-1 - Оболонь - фото 38Под палящим закарпатским солнцем. ФОТО репортаж с матча Днепр-1 - Оболонь - фото 39Под палящим закарпатским солнцем. ФОТО репортаж с матча Днепр-1 - Оболонь - фото 40Под палящим закарпатским солнцем. ФОТО репортаж с матча Днепр-1 - Оболонь - фото 41Под палящим закарпатским солнцем. ФОТО репортаж с матча Днепр-1 - Оболонь - фото 42Под палящим закарпатским солнцем. ФОТО репортаж с матча Днепр-1 - Оболонь - фото 43Под палящим закарпатским солнцем. ФОТО репортаж с матча Днепр-1 - Оболонь - фото 44Под палящим закарпатским солнцем. ФОТО репортаж с матча Днепр-1 - Оболонь - фото 45Под палящим закарпатским солнцем. ФОТО репортаж с матча Днепр-1 - Оболонь - фото 46Под палящим закарпатским солнцем. ФОТО репортаж с матча Днепр-1 - Оболонь - фото 47Под палящим закарпатским солнцем. ФОТО репортаж с матча Днепр-1 - Оболонь - фото 48Под палящим закарпатским солнцем. ФОТО репортаж с матча Днепр-1 - Оболонь - фото 49
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В статье: Оболонь (Киев) фото СК Днепр-1
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