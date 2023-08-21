Премьер-лига
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Под палящим закарпатским солнцем. ФОТО репортаж с матча Днепр-1 - Оболонь
Последний матч Кучера во главе днепрян
фото - Олександр Приходько
4-й тур Украинской Премьер-лиги оказался богатым на сенсации. Однако самая наверняка произошла в Ужгороде, где "Днепр-1" уступил новичку высшего дивизиона "Оболони" 1:2. Этот результат имел серьезные последствия, ведь после игры Александр Кучер подал в отставку. Лучшие кадры поединка зафиксировал фотограф UA-Футбол Александр Приходько.
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