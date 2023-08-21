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Попов может успеть восстановиться к первому матчу с Бешикташем

Премьер-лига
(1 голосов)

Возвращение центрбека было бы хорошим подспорьем

Попов может успеть восстановиться к первому матчу с Бешикташем

dynamo.kiev.ua

Новина українською

Защитник "Динамо" Денис Попов, продолжает успешно восстанавливаться после травмы.

Как стало известно Dynamo.kiev.ua, сейчас 24-летний футболист хоть и тренируется индивидуально, но уже активно работает с мячом.

Отмечается, что у Попова есть неплохие шансы полностью восстановиться к первому матчу против турецкого "Бешикташа" в плей-офф раунде квалификации Лиги конференций , который состоится 24 августа в Бухарест.

Источник отмечает, что определяющими в этом отношении станут ближайшие дни.

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В статье: Бешикташ (Стамбул) Динамо (Киев) Денис Попов
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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