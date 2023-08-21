Попов может успеть восстановиться к первому матчу с Бешикташем

Защитник "Динамо" Денис Попов , продолжает успешно восстанавливаться после травмы.

Как стало известно Dynamo.kiev.ua, сейчас 24-летний футболист хоть и тренируется индивидуально, но уже активно работает с мячом.

Отмечается, что у Попова есть неплохие шансы полностью восстановиться к первому матчу против турецкого "Бешикташа" в плей-офф раунде квалификации Лиги конференций , который состоится 24 августа в Бухарест.

Источник отмечает, что определяющими в этом отношении станут ближайшие дни.