Юрий Кулиш отмечает юбилей

Сегодня у одного из представителей украинского тренерского цеха Юрия Кулиша День рождения - ему исполняется 60 лет.

Путь в большой футбол он начинал в родном Днепропетровске, где занимался в известной своими талантами школе "Днепр-75". Ее юный выпускник Кулиш в 1981 году был приглашен в черкасский "Днепр", который тренировал в ту пору легендарный Виктор Жилин. Затем судьба занесла его в далекий Казахстан, где в течение года он защищал цвета "Мелиоратора" из Кызыл-Орды. Поиграв в этой команде, Юрий Кулиш на протяжении семи сезонов выступал в кировском "Динамо", саратовском "Соколе" и волгоградском "Роторе", куда пригласил его тогдашний тренер Виктор Прокопенко. Проведя под руководством этого специалиста два сезона, он последовал вслед за ним в Одессу, где в 1989 году дебютировал в "Черноморце". Правда, после проведенного в составе "моряков" всего одного матча (против киевского "Динамо" на выезде) выяснилось, что принимать участия в нем игрок не имел права. Из-за подводных течений, которые исходили из Волгограда, Кулиш не смог продолжить выступления в одесской команде и вскоре вернулся в родной Днепропетровск. Опытный футболист, да еще и умеющий здорово играть головой, был не лишним в руководимом Евгением Кучеревским "Днепре". В том же сезоне-1989 днепропетровская команда с новичком в составе стала серебряным призером, выиграла Кубок СССР и Кубок Федерации футбола СССР.

В 1990 году по инициативе Виктора Прокопенко Кулиш во второй раз оказался в "Черноморце", где провел полтора сезона. В это же время в расположенном в 100 километрах от Одессы молдовском Тирасполе была создана весьма боеспособная команда "Тилигул", цель которой была выйти в высшую лигу чемпионата СССР. Юрий Кулиш гармонично влился в коллектив, где играли многие известные футболисты. Распад СССР не позволил "Тилигулу" дебютировать в классе сильнейших, хотя путевка в него по итогам сезона-1991 была успешно завоевана. Львиная доля футболистов покинула Тирасполь, не имея особой мотивации выступать в чемпионате Молдовы. Среди них был и Кулиш, который, правда, спустя два года снова станет игроком "Тилигула". А за это время успеет поиграть в тернопольской "Ниве", николаевском "ЭВИСе" и шведском АЕКе из Аппельбо.

Второе пришествие в "Тилигул" было успешным, однако не настолько продолжительным, как того хотелось бы. В сезоне-1994/95 Юрий Кулиш радовал болельщиков результативной игрой, однако этот факт не тешил президента клуба, который на роль лучшего бомбардира чемпионата метил другого кандидата. Это и стало последней каплей, вынудившей Юрия уйти. Хорошо, что в его услугах по-прежнему были заинтересованы все в тех же Николаеве и Тернополе. В них-то он снова и поиграл, когда был преодолен тридцатилетний рубеж.

В 32-летнем возрасте в солидные клубы футболистов приглашают неохотно, так как у многих тренеров есть не лучшая стереотипная привычка – заглядывать в паспорт. Однако желающих видеть в своих рядах опытного игрока, да еще и выступавшего в таких солидных клубах, как "Днепр" и "Черноморец", все же хватало. Подведя черту под выступлениями в украинском футболе после чезона-1995/96, Юрий Кулиш вновь отправился в ближнее зарубежье, где поиграл в Новотроицке, Димитровграде и Могилеве.

В составе АЕКа

Последним годом, проведенном футболистом на профессиональном уровне, стал 1997-й. Вернувшись в Украину, он еще не один сезон защищал цвета аматорских команд – одесского "Сигнала" и овидиопольского "Днестра". Своей уверенной игрой последнему из них Кулиш помог проторить дорожку в професиональный футбол, где уже через несколько лет выступлений во второй лиге Овидиополь получил право играть в первой.

Параллельно с выступлениями на аматорском уровне Юрий Кулиш делал первые шаги на тренерском поприще. Сначала работал тренером-селекционером "Черноморца", затем в этой же должности трудился в тираспольском "Шерифе". Его профессиональные качества были высоко оценены в молдовском клубе, после чего Кулишу было доверено работать в роли главного тренера дочерней команды "Шерифа" - "Конструкторула" (Чобурчиу), "Шерифа-2" и ФК "Тирасполь". На вверенных ему участках украинский специалист не только продуктивно работал, но и добивался успехов. Со временем он стал ассистентом главного тренера "Шерифа" Леонида Кучука, проведя с ним бок-о-бок много лет и в других клубах – киевском "Арсенале", минском "Динамо", российских "Кубани" и "Локомотиве".

Успел поработать Кулиш и в роли помощника олимпийского чемпиона Сеула-1988 Игоря Добровольского. Вместе они трудились в национальной сборной Молдовы и тираспольском "Динамо-Авто". Под их руководством этот малоизвестный коллектив даже пробился в еврокубки, где играл в квалификации Лиги Европы.

За семь месяцев до полномасштабного российского вторжения в Украину Юрий Кулиш возглавил херсонский "Кристалл", в котором в период зимнего антракта в сезоне-2021/22 была проделана огромная работа. Увы, все усилия, направленные на усиление кадрового потенциала и совершенствование игровых возможностей команды были прерваны войной. Кулиш вынужден был покинуть захваченный оккупантами Херсон, вернувшись домой в Одессу. Спустя полгода он получил приглашение стать у руля выступающего во второй лиге коллектива – "Реала Фармы", который сразу же вывел в лидеры чемпионата. В ходе первого круга "фармацевты" выдали впечатляющую беспроигрышную серию из восьми матчей, одержав победы в шести играх и две завершив вничью. Тем более удивительной и неожиданной стала отставка Юрия Кулиша поздней осенью прошлого года.

Однако долгое время без работы он не пребывал – вскоре получил предложение стать у руля одесского "Титана", который наделал немало шороху в проводимых в Одесщине соревнованиях. В недавно стартовавшем сезоне-2023/24 молодая команда принимает участие в первенстве Украины среди аматоров, вынашивая идею обрести через год професиональный статус. Хочется верить, что опыт и квалификация помогут Юрию Кулишу воплотить эти намерения в жизнь.

Коллектив UA-Футбол присоединяется к многочисленным поздравлениям в адрес юбиляра и желает ему крепкого здоровья, Победы и мира, сил, терпения и успехов в футболе!