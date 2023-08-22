Рух профинансировал закупку 180 дронов для ВСУ

Львовский " Рух " и его основатель Григорий Козловский присоединились к инициативе "Птички Победы" для помощи ВСУ.

В частности, на фронт украинским воинам были отправлены дроны разных типов.

Всего было передано:

240 FPV-дронов (боевые);

31 Mavic и 1 MATRICE 30Т (разведочные);

антидроновое ружье.

В то же время "Рух" профинансировал закупку 180 из этих дронов. В общей сложности на это было направлено почти 4 миллиона гривен.