Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рух профинансировал закупку 180 дронов для ВСУ
Всего же в рамках инициативы "Птички Победы" военным было передано более 270 различных дронов
fcrukh.com
Львовский "
В частности, на фронт украинским воинам были отправлены дроны разных типов.
Всего было передано:
240 FPV-дронов (боевые);
31 Mavic и 1 MATRICE 30Т (разведочные);
антидроновое ружье.
В то же время "Рух" профинансировал закупку 180 из этих дронов. В общей сложности на это было направлено почти 4 миллиона гривен.
"Почти еженедельно мы передаем необходимое снаряжение нашим воинам. Клубу и его основателю очень приятно приобщиться к инициативе "Птички Победы". Она символизирует единство нашего общества и благодаря этому удалось быстро и эффективно реализовать поставленные цели. Часть участников инициативы даже незнакома между собой, но все мы сработали как хорошая команда и помогли нашим защитникам. Не важно, кто сколько дронов передал. Главное, что эту инициативу удалось реализовать" - рассказал генеральный директор "Руха" Игорь Дедышин.
Популярное сейчас
- На днях увидите. Буданов анонсировал проблемы для оккупантов в Крыму
- Журналист назвал нынешний бюджет Динамо
- Унаи Мельгоса назвал состав Украины U-21 на сентябрьские матчи
- Черноморец в топ-2, гранды теряют, Ворскла впервые побеждает. Результаты, расписание и таблица УПЛ
- Бывшая звезда Милана и Барселоны развелся уже с третьей женой-моделью. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная жена аргентинской звезды Днепра-1. ФОТО