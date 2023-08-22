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Рух профинансировал закупку 180 дронов для ВСУ

Премьер-лига
(1 голосов)

Всего же в рамках инициативы "Птички Победы" военным было передано более 270 различных дронов

Рух профинансировал закупку 180 дронов для ВСУ

fcrukh.com

Новина українською

Львовский "Рух" и его основатель Григорий Козловский присоединились к инициативе "Птички Победы" для помощи ВСУ.

В частности, на фронт украинским воинам были отправлены дроны разных типов.

Всего было передано:

240 FPV-дронов (боевые);

31 Mavic и 1 MATRICE 30Т (разведочные);

антидроновое ружье.

В то же время "Рух" профинансировал закупку 180 из этих дронов. В общей сложности на это было направлено почти 4 миллиона гривен.

"Почти еженедельно мы передаем необходимое снаряжение нашим воинам. Клубу и его основателю очень приятно приобщиться к инициативе "Птички Победы". Она символизирует единство нашего общества и благодаря этому удалось быстро и эффективно реализовать поставленные цели. Часть участников инициативы даже незнакома между собой, но все мы сработали как хорошая команда и помогли нашим защитникам. Не важно, кто сколько дронов передал. Главное, что эту инициативу удалось реализовать" - рассказал генеральный директор "Руха" Игорь Дедышин.

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В статье: Рух (Львов) война с россией
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Источник:
ФК Рух

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Комментарии (1)
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Prideman (Lviv)
22.08.2023 в 21:42
Респект
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