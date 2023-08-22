  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Динамо ведет переговоры с защитником из Франции. Он почти не играл в элите
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо ведет переговоры с защитником из Франции. Он почти не играл в элите

Премьер-лига
(1 голосов)

Исмаил Аанеба - свободный агент

Динамо ведет переговоры с защитником из Франции. Он почти не играл в элите

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Erwin Spek/Soccrates

Новина українською

"Динамо", похоже, нашло нового центрального защитника во Франции.

Как пишет L`Equipe, киевляне ведут переговоры с Исмаилом Аанеба, который в прошлом сезоне защищал цвета "Сошо", а после того, как клуб понизили в классе за долги, стал свободным агентом.

Кроме киевлян за 24-летнего центрбека борются испанские "Мальорка" и "Лас-Пальмас", а также "Ференцварош", но издание настаивает, что "сейчас у Киева самые высокие шансы".

Аанеба - француз с марокканскими корнями. На его счету 63 матча в Лиге 2 и лишь 5 - в Лиге 1. Также в юности защитник сыграл одну игру за сборную Франции U-19.

Напомним, после поражения от "Черноморца" (2:3) Мирча Луческу говорил, что "Динамо" ищет центрбека.

По теме
yellow-arrow
Болельщики Полесья выберут новую эмблему клуба - в конкурсе будет присутствовать и нынешний вариант
yellow-arrow
Новичок Шахтера Азаров определился с игровым номером
yellow-arrow
Ворскла арендовала 18-летнего форварда Металлиста 1925
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сошо-Монбельяр Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
L'Equipe

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде