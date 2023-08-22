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Динамо ведет переговоры с защитником из Франции. Он почти не играл в элите
Исмаил Аанеба - свободный агент
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Erwin Spek/Soccrates
"Динамо", похоже, нашло нового центрального защитника во Франции.
Как пишет L`Equipe, киевляне ведут переговоры с Исмаилом Аанеба, который в прошлом сезоне защищал цвета "Сошо", а после того, как клуб понизили в классе за долги, стал свободным агентом.
Кроме киевлян за 24-летнего центрбека борются испанские "Мальорка" и "Лас-Пальмас", а также "Ференцварош", но издание настаивает, что "сейчас у Киева самые высокие шансы".
Аанеба - француз с марокканскими корнями. На его счету 63 матча в Лиге 2 и лишь 5 - в Лиге 1. Также в юности защитник сыграл одну игру за сборную Франции U-19.
Напомним, после поражения от "Черноморца" (2:3) Мирча Луческу говорил, что "Динамо" ищет центрбека.
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