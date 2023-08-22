Динамо ведет переговоры с защитником из Франции. Он почти не играл в элите

"Динамо", похоже, нашло нового центрального защитника во Франции.

Как пишет L`Equipe, киевляне ведут переговоры с Исмаилом Аанеба, который в прошлом сезоне защищал цвета "Сошо", а после того, как клуб понизили в классе за долги, стал свободным агентом.

Кроме киевлян за 24-летнего центрбека борются испанские "Мальорка" и "Лас-Пальмас", а также "Ференцварош", но издание настаивает, что "сейчас у Киева самые высокие шансы".

Аанеба - француз с марокканскими корнями. На его счету 63 матча в Лиге 2 и лишь 5 - в Лиге 1. Также в юности защитник сыграл одну игру за сборную Франции U-19.

Напомним, после поражения от "Черноморца" (2:3) Мирча Луческу говорил, что "Динамо" ищет центрбека.