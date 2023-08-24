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Русин перейдет в Сандерленд. Журналист раскрыл детали трансфера
Лидер "Зари" продолжит карьеру в Англии
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Форвард "Зари" Назарий Русин станет игроком "Сандерленда". Такую информацию предоставляет журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале.
Источник утверждает, что клубы уладили условия перехода, в том числе сроки по выплатам трансфера и и процент с перепродажи. Самого игрока ждет медосмотр и подписание контракта. Соглашение будет рассчитано на 4 года с возможностью продления еще на 1 сезон.
24-летний Русин станет вторым украинцем в Чемпионшипе. Напомним, за "Суонси" выступает Николай Кухаревич.
Отметим, что форвард сыграл в первых двух турах УПЛ, однако затем порядка двух недель пропустил из-за травмы.
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