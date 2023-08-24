Русин перейдет в Сандерленд. Журналист раскрыл детали трансфера

Форвард "Зари" Назарий Русин станет игроком "Сандерленда". Такую информацию предоставляет журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале.

Источник утверждает, что клубы уладили условия перехода, в том числе сроки по выплатам трансфера и и процент с перепродажи. Самого игрока ждет медосмотр и подписание контракта. Соглашение будет рассчитано на 4 года с возможностью продления еще на 1 сезон.

24-летний Русин станет вторым украинцем в Чемпионшипе. Напомним, за "Суонси" выступает Николай Кухаревич.

Отметим, что форвард сыграл в первых двух турах УПЛ, однако затем порядка двух недель пропустил из-за травмы.