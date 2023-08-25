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Сергей Кравченко: Днепр и Днепр-1? Не хочу углубляться, одна ли это команда
Кто больше материи-истории ценен?
Сергей Кравченко, который за свою карьеру поиграл и за "Днепр" и за "
- Что для вас лично означает ФК "Днепр" и СК "Днепр-1"?
– Самое главное, что в этих командах я провел самый длинный период своей профессиональной карьеры. Углубляться в то, это одна и та же команда или нет, не хочу. Я всегда играл для днепрян и отдал в общей сложности 12 лет этому городу, поэтому это очень важный этап для меня, как для футболиста. К тому же в этом городе у меня родились дети, поэтому не только команда, но и сам город для меня важен как для человека.
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