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Назарина отметился дебютным голом в составе Шахтера

Премьер-лига
(1 голосов)

Сыграл уже более четверти сотни поединков

Назарина отметился дебютным голом в составе Шахтера

Фото: ФК Шахтар / Автор невідомий

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В матче пятого тура УПЛ "Колос" встречается с донецким "Шахтером". Счет в нем был открыт на 25-й минуте.

Автором гола стал Назарина, который замкнул прострел Криськива. Для Егора этот забитый мяч стал дебютным в футболке “Шахтера”.

Назарина присоединился к "горнякам" в сентябре прошлого года. "Шахтер" заплатил за него "Заре" 800 тысяч евро. С того момента полузащитник провел 26 матчей в составе дончан.

После первого тайма "Шахтер" побеждает "Колос" со счетом 2:0, играя в меньшинстве. За ходом событий матча можно следить в текстовой трансляции UA-Футбол>>>.

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В статье: Шахтер (Донецк) Колос (Ковалевка) Егор Назарина
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