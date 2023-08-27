Назарина отметился дебютным голом в составе Шахтера

В матче пятого тура УПЛ "Колос" встречается с донецким "Шахтером". Счет в нем был открыт на 25-й минуте.

Автором гола стал Назарина, который замкнул прострел Криськива. Для Егора этот забитый мяч стал дебютным в футболке “Шахтера”.

Назарина присоединился к "горнякам" в сентябре прошлого года. "Шахтер" заплатил за него "Заре" 800 тысяч евро. С того момента полузащитник провел 26 матчей в составе дончан.

После первого тайма "Шахтер" побеждает "Колос" со счетом 2:0, играя в меньшинстве. За ходом событий матча можно следить в текстовой трансляции UA-Футбол>>>.