Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Назарина отметился дебютным голом в составе Шахтера
Сыграл уже более четверти сотни поединков
Фото: ФК Шахтар / Автор невідомий
В матче пятого тура УПЛ "Колос" встречается с донецким "Шахтером". Счет в нем был открыт на 25-й минуте.
Автором гола стал Назарина, который замкнул прострел Криськива. Для Егора этот забитый мяч стал дебютным в футболке “Шахтера”.
Назарина присоединился к "горнякам" в сентябре прошлого года. "Шахтер" заплатил за него "Заре" 800 тысяч евро. С того момента полузащитник провел 26 матчей в составе дончан.
После первого тайма "Шахтер" побеждает "Колос" со счетом 2:0, играя в меньшинстве. За ходом событий матча можно следить в текстовой трансляции UA-Футбол>>>.
Популярное сейчас
- Экс-тренер Усика назвал удар Дюбуа ниже пояса "законным"
- Салах перейдет в Аль-Иттихад после сегодняшнего матча против Ньюкасла
- Воздушные силы ВСУ отчитались о сбитии четырех крылатых ракет во время ночной атаки россиян
- Полесье в топ-2, гранды теряют, Металлист 1925 побеждает второй раз подряд. Результаты, расписание и таблица УПЛ
- Жена Руслана Малиновского порадовала поклонников эффектным фото в купальнике. ФОТО
- Красотка дня. Соблазнительная вторая половинка одноклубника Цыганкова и Довбика в Жироне. ФОТО