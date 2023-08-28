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Русин подписал контракт с Сандерлендом - СМИ

Премьер-лига
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Договор заключен по системе 3+1

Русин подписал контракт с Сандерлендом - СМИ

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Нападающий "Зари" Назарий Русин подписал контракт с английским "Сандерлендом".

Как сообщает ТаТоТаке, 24-летний украинец согласовал личные условия контракта с "черными котами". По информации источника, трудовое соглашение подписано по системе 3+1.

В минувшей кампании Русин сыграл 30 матчей, забил 13 голов и отдал 6 результативных передач. В этом сезоне Назарий забил один гол в двух поединках. Затем он получил повреждение.

К слову, Русин станет вторым украинцем в Чемпионшипе. Напомним, за "Суонси" выступает Николай Кухаревич.

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В статье: Заря (Луганск) Сандерленд Назарий Русин
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Источник:
ТаТоТаке

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