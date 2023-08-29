Русин еще в Украине - ждет оформления британской визы

Форвард " Зари " Назарий Русин еще находится в Украине и пока что не подписал контракт с "Сандерлендом", о чем ранее сообщали некоторые СМИ.

Как пишет sport.ua, только 29 августа украинец в Киеве должен подать необходимые документы для получения английской визы. А когда эти формальности будут выполнены, то он сможет отправиться на туманный Альбион для подписания контракта с британским клубом.

Также сообщается, что контракт сторон будет рассчитан сроком на четыре года с пролонгацией еще на сезон.

24-летний Русин станет вторым украинцем в Чемпионшипе. Напомним, за "Суонси" выступает Николай Кухаревич.

Отметим, что форвард сыграл в первых двух турах УПЛ, однако затем порядка двух недель пропустил из-за травмы.