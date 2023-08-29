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Русин еще в Украине - ждет оформления британской визы
Контракт с Сандерлендом уже "на мази", но еще не подписан
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Форвард "
Как пишет sport.ua, только 29 августа украинец в Киеве должен подать необходимые документы для получения английской визы. А когда эти формальности будут выполнены, то он сможет отправиться на туманный Альбион для подписания контракта с британским клубом.
Также сообщается, что контракт сторон будет рассчитан сроком на четыре года с пролонгацией еще на сезон.
24-летний Русин станет вторым украинцем в Чемпионшипе. Напомним, за "Суонси" выступает Николай Кухаревич.
Отметим, что форвард сыграл в первых двух турах УПЛ, однако затем порядка двух недель пропустил из-за травмы.
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