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Наставник Руха: Игры в статусе одного из лидеров УПЛ – это что-то новое для нас

Премьер-лига
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Львовяне готовятся к матчу 6-го тура чемпионата

Наставник Руха: Игры в статусе одного из лидеров УПЛ – это что-то новое для нас

Фото: ФК Рух

Новина українською

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев рассказал о подготовке команды к игре против "Металлиста 1925" в 6-м туре УПЛ.

"Металлист 1925" - это хорошая и опытная команда, в которой много качественных футболистов. Мы готовимся к серьезной игре. В этом сезоне чемпионат очень ровный, команды играют непредсказуемо и невозможно спрогнозировать результаты этих матчей. Игры в статусе одного из лидеров чемпионата - это что-то новое для наших игроков. Тренерский штаб много работает с ними в психологическом плане.

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Вместо перенесенного матча 5-го тура против "Днепра-1" "Рух" сыграл двустороннюю игру. Не думаю, что эти изменения повлияли на команду. Я и другие тренеры говорим ребятам, что они должны быть готовыми к различным ситуациям. Конечно, хотелось сыграть официальный матч в определенную дату, но это не должно что-то для нас менять. Поэтому мы должны в оптимальных кондициях подойти к игре с "Металлистом 1925".

Сейчас я доволен игрой футболистов и их отношением к тренировочному процессу. Они хорошо поработали и даже в двусторонней игре выглядели так, будто играют в официальном матче. У нас есть свои игровые принципы, и ребята должны их придерживаться, несмотря на то, кто является нашим соперником. Тренерский штаб указал на недостатки, которые были в предыдущей игре в Кубке Украины против "Скалы 1911" и я думаю, что игроки сделают правильные выводы. Мы хотим играть в интенсивный футбол, давить на соперника, быстро переходить из обороны в атаку, а в кубковой игре этого не было", - сказал Пономарев.

Матч "Рух" - "Металлист 1925" состоится в воскресенье, 3 сентября и начнется в 19:00.

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В статье: Рух (Львов) Металлист 1925 (Харьков) Виталий Пономарев
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Источник:
ФК Рух

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