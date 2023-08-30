Дикий: Официального заявления от Металлиста 1925 по поводу снятия с чемпионата не поступало

Президент УПЛ Евгений Дикий прокомментировал информацию о том, что "Металлист 1925" из-за потери основного инвестора может сняться с чемпионата.

"Да, мы находимся в диалоге с клубом. По состоянию на данный момент официального заявления от "Металлиста 1925" по поводу снятия с чемпионата не поступало.

Регламентом соревнований предусмотрено: в случае снятия команды с соревнований, если она провела менее 50% матчей, результаты аннулируются", – сказал Дикий.