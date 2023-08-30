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Дикий: Официального заявления от Металлиста 1925 по поводу снятия с чемпионата не поступало

Премьер-лига
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Лига находится в тесном контакте с клубом

Дикий: Официального заявления от Металлиста 1925 по поводу снятия с чемпионата не поступало

Фото: ФК Металіст 1925

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Президент УПЛ Евгений Дикий прокомментировал информацию о том, что "Металлист 1925" из-за потери основного инвестора может сняться с чемпионата.

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"Да, мы находимся в диалоге с клубом. По состоянию на данный момент официального заявления от "Металлиста 1925" по поводу снятия с чемпионата не поступало.

Регламентом соревнований предусмотрено: в случае снятия команды с соревнований, если она провела менее 50% матчей, результаты аннулируются", – сказал Дикий.

Напомним, что сегодня глава наблюдательного совета "Металлиста 1925" и учредитель АES Group Константин Валеулин объявил о прекращении финансирования харьковского клуба из-за ракетных атак россиян на объекты компании.

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В статье: Украинская Премьер-лига Евгений Дикий Металлист 1925 (Харьков)
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