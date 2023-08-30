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Дикий: Официального заявления от Металлиста 1925 по поводу снятия с чемпионата не поступало
Лига находится в тесном контакте с клубом
Фото: ФК Металіст 1925
Президент УПЛ Евгений Дикий прокомментировал информацию о том, что "Металлист 1925" из-за потери основного инвестора может сняться с чемпионата.
"Да, мы находимся в диалоге с клубом. По состоянию на данный момент официального заявления от "Металлиста 1925" по поводу снятия с чемпионата не поступало.
Регламентом соревнований предусмотрено: в случае снятия команды с соревнований, если она провела менее 50% матчей, результаты аннулируются", – сказал Дикий.
Напомним, что сегодня глава наблюдательного совета "Металлиста 1925" и учредитель АES Group Константин Валеулин объявил о прекращении финансирования харьковского клуба из-за ракетных атак россиян на объекты компании.
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