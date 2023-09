Фати укатил в АПЛ, а Русин – в Чемпионшип. Онлайн последнего дня трансферного окна

Сегодня, 1 сентября, в топ-лигах Западной Европы закрывается трансферное окно. У клубов АПЛ, Ла Лиги, Серии А, Бундеслиги и Лиги 1 было два месяца, чтобы подготовить свои команды к старту нового сезона, но как это часто бывает, некоторые вопросы остаются нерешенными до последних минут.

Некоторые трансферы на стадии формальностей, а по некоторым игрокам переговоры только стартовали. Чтобы не пропустить ничего важного, присоединяйтесь к нашему онлайн дедлайна. Не забывайте периодически обновлять страницу, чтобы узнать последнюю информацию.

Когда закрывается трансферное окно

Украина – 1 сентября

Германия – 1 сентября, 19:00 по Киеву

Италия – 1 сентября, 21:00 по Киеву

Франция – 1-2 сентября, 00:00 по Киеву

Англия – 1-2 сентября, 01:00 по Киеву

Испания – 1-2 сентября, 01:00 по Киеву

Бельгия – 6 сентября

Турция – 8 сентября

Саудовская Аравия – 7 (20) сентября

Португалия – 22 сентября

Главные интриги дедлайна

Мохамед Салах: “Ливерпуль” → “Аль-Иттихад”

Райан Гравенберх: "Бавария" → "Ливерпуль"

Жоау Канселу: “Манчестер Сити” → “Барселона”

Жоау Палинья: “Фулхэм” → “Бавария”

Скотт Мактомини: “Манчестер Юнайтед” → “Фулхэм”

Главные трансферы дня

Коул Палмер: “Манчестер Сити” → “Челси”

Леонардо Бонуччи: “Ювентус” → “Унион”

Матеуш Нунеш: "Вулверхэмптон" → "Манчестер Сити"

Ансу Фати: “Барселона” → “Брайтон”

Онлайн трансферного дедлайна

21:25. Трансферное окно в Италии – закрыто.

21:24. Жоау Феликс и Жоау Канселу уже находятся в офисе "Барселоны", пишут местные источники. Интересно.

21:20. ПСВ вернул в Нидерланды Ирвинга Лосано. За 28-летнего мексиканского вингера Эйндховен заплатил 12 млн евро. До перехода в "Наполи" в 2019 Лосано играл как раз за ПСВ.

21:15. Бременский "Вердер" до закрытия трансферного окна в Бундеслиге успел арендовать у "Айнтрахта" колумбийского форварда Рафаэля Сантоса Борре. Хорошая сделка.

20:56. В контексте перехода Дивока Ориги в "Ноттингем Форест" – Лука Йович заменит его в "Милане". Бесплатная аренда без дополнительных предписаний, страйкер "Фиорентины" присоединится к "россонери", как пишет Романо.

20:44. Конкурент для Виктора Цыганкова. Правый вингер "Хетафе" Кристиан Португес вновь станет игроком "Жироны". Контракт будет подписан на 4 сезона. Футболист по прозвищу "Порту" ранее сыграл за "Жирону" 115 матчей (29 голов). Также выступал за "Реал Сосьедад" и "Альбасете".

20:36. "Борнмут" Ильи Забарного завершает переход Патсона Даки из "Лестера" на правах аренды с опцией выкупа. О потенциальном усилении атаки "вишен" написал Фабрицио Романо.

20:24. "Ноттингем Форест" рад объявить о подписании Каллума Хадсона-Одои, воспитанника "Челси". Вингер подписал с "лесниками" трехлетнее соглашение, по которому он останется на "Сити Граунд" как минимум до лета 2026 года. КХО сыграл за лондонцев 126 матчей.

20:13. "Сандерленд" официально сообщает, что руководство клуба достигло договоренности с луганской "Зарей" о переходе Назария Русина. Сумма сделки не разглашается. Нападающий прошел медицинское обследование в Париже и подписал четырехлетний контракт с возможностью продления еще на один год, а окончательно переход будет завершен после получения международного разрешения для Русина.

24-летний украинский футболист забил 21 гол и отдал 10 результативных передач в 49 матчах за луганскую команду, а также забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи в 41 матче за киевское "Динамо". В составе молодежной сборной Украины до 21 года Русин забил шесть раз в 10 матчах, а в мае 2023 года получил вызов в главную команду страны.

20:07. Саймон Джонс из издания Daily Mail сообщает, что хавбек Конор Галлахер останется в "Челси" этим летом. Перехода в "Тоттенхэм" не будет.

19:55. Дивок Ориги перейдет из "Милана" в "Ноттингем Форест", есть here we go от Фабрицио Романо. Сейчас форвард проходит медобследование, он уже прилетел в Англию. Речь идет об аренде на сезон с правом выкупа.

19:44. Возвращение домой. Защитник сборной Северной Ирландии и воспитанник "МЮ" Джонни Эванс подписал контракт на 1 год с "красными дьяволами". В его активе - 102 матча за национальную команду. "Юнайтед" взял Эванса свободным агентом, контракт Джонни с "Лестером" истек в этому году и стороны решили его не продлевать. Отметим, что футболисту - 35 лет.

19:32. Источники Фабрицио Романо сообщают: все необходимые документы по трансферу Райана Гравенберха из "Баварии" в "Ливерпуль" уже подписаны. Осталось дождаться официального сообщения касательно переезда хавбека в Англию.

19:20. ФК "Аугсбург" и "Тоттенхэм" договорились об аренде немецким клубом защитника "шпор" Джафета Танганги. В конце кампании "Аугсбург" будет решать, выкупать Тангангу себе или нет.

19:11. "Манчестер Сити" и "Шеффилд Юнайтед" согласовали аренду "клинками" воспитанника "горожан" Джеймса Макати. Прошлый сезон полузащитник так же провел в стане команды Пола Хекингботтома.

19:01. Отметим, что трансферное окно в Германии закрылось.

19:00. "Брентфорд" достиг устного соглашения о подписании форварда "Эвертона" Нила Мопе на правах аренды с возможностью выкупа. Игрок сейчас проходит медицинское обследование.

18:50. Юный форвард "Челси" Мейсон Берстоу официально перешел в "Сандерленд" на правах годичной аренды. "Черные коты" выступают в Чемпионшипе.

18:40. "Шахтер" объявил о подписании 20-летнего защитника Новатуса Мироши. "Горняки" арендовали игрока у бельгийского клуба "Зюлте Варегем" до окончания текущего сезона. Мироши начинал карьеру в танзанийском клубе "Азам", откуда в 2020 году перешел в "Маккаби" (Тель-Авив). Сезон-2021/22 провел в аренде за "Бейтар" (26 матчей, 1 гол). Летом 2022 года подписал трехлетний контракт с бельгийским клубом "Зюлте Варегем" (38 матчей, 2 ассиста). Является игроком сборной Танзании, за которую дебютировал 2 сентября 2021 года и провел 13 матчей (2 гола).

18:30. Защитник "Тоттенхэма" Серхио Регилон перешел в "Манчестер Юнайтед" на правах аренды, он будет защищать цвета манкунианцев до июня 2024 года. 26-летний футболист провел 230 матчей за такие клубы, как "Реал Мадрид", "Севилья", "Тоттенхэм" и "Атлетико Мадрид".

18:20. Украинский полузащитник Дмитрий Мельниченко перешел в "Жирону", он будет выступать за команду Б. Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба. 19-летний Мельниченко является воспитанником киевского "Динамо". Ранее выступал за "Ниву" Бузовую и "Рух" U-19. Кроме того, в прошлом сезоне в составе львовского клуба Дмитрий сыграл в трех поединках Юношеской лиги УЕФА. Напомним, цвета "Жироны" защищают двое футболистов сборной Украины - Виктор Цыганков и Артем Довбик.

18:10. Португальский хавбек Жоау Пальинья и руководство "Баварии" ждут "зеленый свет" от "Фулхэма", чтобы закрыть сделку по переезду игрока в Мюнхен. Журналист Флориан Плеттенберг подчеркивает, что трансфер еще не оформлен. Окно в Бундеслиге закрывается в 19:00 по киевскому времени.

18:00. "Аль-Иттихад" никак не угомонится! Саудовский клуб готов предложить за Мохамеда Салаха 200 миллионов фунтов, сообщает Sky Sports. Ранее в Мерсисайде отказались от бида в размере 150 миллионов.

Понятно желание "Ливерпуля" сохранить своего вожака. Но оформить вторую рекордную сделку в истории футбола при продаже игрока за 30 лет – звучит очень финансово привлекательно. Посмотрим, решатся ли "красные" на полный ребилд.

17:52. "Вердер" нашёл замену Фюллькругу. Отпустив лучшего голеадора минувшего сезона Бундеслиги в дортмундскую "Боруссию", Бремен берёт ему на замену Рафаэля Борре из "Айнтрахта", сообщает The Athletic.

Форвард сборной Колумбии переберётся в новый клуб на правах аренды. Борре гораздо быстрее и умеет разнопланово открываться, но его результативность в Бундеслиге пока не впечатляет – 9 голов за две кампании.

17:42. "Барселона" и португальские драмы – лейтмотив всего каталонского лета. Забрав всех приличных свободных агентов, пылесос блауграны переключился на аренды загрустивших талантов из соседней Португалии.

Пока Жоау Канселу всё никак не доедет, его тёзка Жоау Феликс уже приземлился в Барселоне, сообщает Фабрицио Романо.

17:30. Скоро в "Челси" закончатся выпускники! Левый вингбек Иан Матсен, числившийся в клубе с 16 лет, переходит в "Бёрнли", где он выступал на правах аренды в прошлой кампании. Ещё одна аренда + обязательство выкупа за 31.5 млн фунтов, сообщает Мэтт Лоу.

Не сумев слить Кукурелью хотя бы в аренду, "синие" решили отпустить молодого таланта. В этом году "Челси" в еврокубках не выступает, а потому сразу два сменщика для Бена Чилуэлла им не нужно.

17:20. Возвращение легенды! Энди Кэролл перешёл в "Амьен" из французской Лиги 2 на правах свободного агента. Это первый переход Кэролла в команду за пределами Альбиона.

Минувший сезон таргетмен провёл в Чемпионшипе, где наколотил 9 голов за "Рэдинг". Смешно вспомнить, что 12 лет назад "Ливерпуль" брал гениального Луиса Суареса в довесок к Кэроллу, а не наоборот.

17:11. "Ноттингем Форест" подписывает Ибрагима Сангаре. ПСВ не смог позволить себе сохранить одного из лидеров полузащиты даже несмотря на первый выход в групповой этап ЛЧ с 2019-го года. Эйндховен выручит за ивуарийца 35 млн евро.

Вместе с Сангаре в "Ноттингем" направляется вратарь "Бенфики" Влаходимос и вингер "Челси" Хадсон-Одои. Отличные новости для Трубина и "Челси". Первый избавился от конкурента, вторые – от ненужного игрока.

17:00. Маркос Антонио годик отдохнёт в Греции. Экс-горняк не сумел закрепиться в "Лацио", сыграв менее 600 минут в Сериале в прошлой кампании. Разумным решением для всех сторон станет аренда бразильца в ПАОК.

Антонио уже был замечен на новом месте. Остаётся медосмотр.

16:50. "Милан" расчищает место для нового форварда. 21-летний выпускник клуба Лоренцо Коломбо официально перешёл в "Монцу" на правах годичной аренды. Перед этим молодой форвард переподписался с "россонери" до 2028 года.

Вопрос лишь в том, кто займёт место Коломбо на "Сан-Сиро". Рафа Мир? Санабрия? Дака? Узнаем уже очень скоро.

16:36. А саудовцам всё мало. "Аль-Иттихад" вдобавок к Кариму Бензема, Нголо Канте и Фабиньо этим летом собирается подписать и Мохамеда Салаха.

По информации Sky Sports, мерсисайдский клуб недавно отклонил 150-миллионное (в фунтах) предложение по поводу Мо. "Аль-Иттихад" и не думает сдаваться и вскоре сделает улучшенный бид.

16:22. "Тоттенхэм" достиг соглашения с "Ноттингем Форест" по поводу Бреннана Джонсона, сообщает Дэвид Орнштейн. 22-летний вингер обойдётся "шпорам" в 45 миллионов фунтов + бонусы. Контракт по схему 5+1.

Вингер сборной Уэльса был приоритетной целью нового менеджера "Тоттенхэма" Постекоглу. Игроком также интересовался "Челси". Впрочем, последнее можно сказать о любом приличном молодом проспекте.

16:10. Экс-вингер "Милана" Саму Кастильехо продолжит карьеру в "Сассуоло". "Валенсия", подобравшая игрока свободным агентом прошлым летом, отправила Саму в годичную аренду обратно в Серию А. У "нероверди" будет опция выкупа.

Напомним, Кастильехо играет на позиции правого инвертированного вингера. Усиление глубины или "Сассуоло" таки готов отпустить Берарди под конец трансферного окна?

16:00. Here we go по переходу Софьяна Амрабата в "Манчестер Юнайтед". МЮ арендует полуфиналиста минувшего ЧМ на сезон за 10 миллионов евро с опцией выкупа за 20+5 млн.

С переездом марокканца на "Олд Траффорд" опорная зона "Юнайтед" выглядит зацементировано. Надеемся, эксперименты с Маунтом в центре поля на этом прекратятся. Пара Каземиро-Амрабат должна этому поспособствовать.

15:49. "Арсенал" закончил работу на летнем трансферном рынке. Эту информацию подтвердил босс "канониров" Микель Артета на пресс-конференции. Таким образом о Канселу на "Эмирейтс" можно забыть.

Всего за лето "Арсенал" потратил около 300 млн евро. Столь солидная сумма ушла на Деклана Райса, Кая Хавертца, Юрриена Тимбера и аренду Давида Райи.

15:32. Ансу Фати – игрок "Брайтона". "Чайки" подтвердили подписание вундеркинда "Барселоны" на правах годовой аренды. Клуб покроет 80% зарплаты вингера.

Из запаса "Барсы" сразу в АПЛ. Вызов непростой, но давления в "Брайтоне" точно будет ниже. Главное, чтобы без травм.

15:20. Появились новые детали по саге вокруг Жоау Канселу. Неожиданно в гонку за португальца включилась... "Бавария". Мюнхенцам снова нужен правый фулбек после продажи Павара в "Интер" и ухода Станишича в аренду в "Байер".

У Канселу есть договорённость с "Барселоной", но никакие бумаги ещё не подписаны. Каталонцы на данном этапе всё ещё не могут закрыть сделку из-за финансовых проблем.

15:10. Жоау Палинья проходит медобследование в "Баварии", сообщает Фабрицио Романо. Для завершения сделки осталось дождаться зелёного света от "Фулхэма", который оперативно ищет замену разрушителю.

Таким образом Тухель получит столь желанного опорника, без которого он не видит свою "Баварию".

15:00. "Севилья" официально расторгла контракт с Папу Гомесом. 35-летний аргентинец играл на "Писхуане" с января 2021-го и в целом не оправдал ожиданий. забив только 10 голов. Решение "Нервиона" более чем логично.

???? Acuerdo para la rescisión del contrato del Papu Gómez.



¡Gracias, Papu! — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) September 1, 2023

14:50. "Ливерпуль" отклонил 125-миллионное предложение от "Аль-Иттихада" по Мохаммеду Салаху, сообщают инсайдеры в Британии. Это означает, что на 99% трансфера в этом году не будет. Поздновато арабы обратились - имей красные больше времени подыскать замену, может, и подумали бы, но точно не за полдня до закрытия окна.

14:40. Янник Карраско неисправим. В конце десятых он ездил за деньгами в Китай, а сегодня отправляется в Саудовскую Аравию. Как сообщает Фабрицио Романо, 29-летнего бельгийца подпишет "Аль-Шабаб". Для "Атлетико" это некритично - клуб имеет готовую замену в лице молодого Самуэла Лино.

14:30. Ситуация вокруг Канселу обостряется. Клубом, сделавшим позднее предложение по португальцу, оказался "Арсенал". Тем временем, "Барса" уже предлагает футболки Жоау в своем онлайн-магазине. Блефуют или действительно вопрос закрыт?

???? João Cancelo's shirt is now available to buy on the official Barcelona store. ????



(Source: store.fcbarcelona .com) pic.twitter.com/mALFCAQvLD — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) September 1, 2023

14:20. Софьян Амрабат из "Фиорентины" наконец дождался официального предложения от "МЮ". Сейчас 27-летний марокканец проходит медосмотр; тем временм клубы еще торгуются по деталям сделки. La Gazzetta dello Sport уверена, что будет аренда с правом, но не обязательством выкупа.

14:10. Немецкая Bild сообщает, что "ПСЖ" готовит финальное предложение "Айнтрахту" по Рэндаллу Коло Муани - 80 млн евро сразу и еще 10 бонусами. 24-летний француз год назад ушел свободным агентом из "Нанта", но тогда Париж в его сторону даже не смотрел. Фееричный скаутинг.

14:00. Клеман Ленгле присоединился к "Астон Вилле" на правах годичной аренды без права выкупа.

Не секрет, что "Барса" хотела бы продать 28-летнего центрбека, но он так себя проявил на "Камп Ноу", что сейчас за деньги не нужен даже саудовцам. При этом контракт Клемана с каталонцами истечет лишь через три года.

13:50. "Аякс" верен своей политике. Продав Дэви Клаасена и Мохаммеда Кудуса, голландцы ищут новых талантов. Сегодня к ним перебрался 21-летний опорник Сиверт Маннсверк - за него "Мольде" получил 8,5 млн евро. Контракт рассчитан на 5 лет. Ждем парня вскоре в топ-чемпионатах.

Sivert signs until 2028 ????️ pic.twitter.com/1cYhKKZs46 — AFC Ajax (@AFCAjax) September 1, 2023

13:40. "Валенсия" объявила о переходе Романа Яремчука. Речь идет об аренде из "Брюгге" на один сезон.

27-летний украинец не имел стабильного места в Бельгии, вот и отправился в очередное путешествие. "Лос Чес" в долгах, конкуренция внутри команды невысокая, так что шансы есть.

13:30. Тем временем Cadena SER сообщает, что неназванный клуб из ЛЧ сделал предложение Жоау Канселу, и теперь аренда защитника из "Ман Сити" в "Барселону" под большим вопросом. Оно и понятно: у каталонцев нет денег на регистрацию новичков, они тянут, и португальца это нервирует.

13:20. Лидер "Аякса" Дэви Клаасен проходит медосмотр для "Интера". Двухлетний контракт с 30-летним хавбеком будет подписан к вечеру. Ранее голландец уже играл за рубежом за "Вердер" (удачно) и "Эвертон" (неудачно), так что для "Нерадзурри" это своего рода лотерея.

13:10. Интересная новость от каталонской Sport.es. По их информации, "Барса" получила 40-миллионное предложение от саудовского клуба по Роберту Левандовскому. Формально спешки никакой нет - трансферное окно в Эр-Рияде завершится через три недели. Но если "Барса" решит продавать, то замену поляку ей надо найти уже сегодня. Сложная ситуация, ведь Левандовский начал сезон слабо, и ему уже 35 лет.

13:00. Помните еще лидера сборной Исландии Гильфи Сигурдссона? Он целых два года находился под следствием за растление несовершеннолетних, но в итоге все обвинения сняли, а карьеру и спонсоров уже не вернуть.

Теперь вот 33-летний ветеран подписался в датском "Люнгбю"; контракт рассчитан на сезон.

VENTETIDEN ER OVRE.... ✍️????????



Transferen præsenteres af Volkswagen Gladsaxe!



Køb din trøje hos https://t.co/K44OMvivMW! pic.twitter.com/NH9l3HUAy6 — Lyngby Boldklub (@LyngbyBoldklub) August 31, 2023

12:50. "Манчестер Сити" провернул одну из главных сделок дня, подписав центрхава "Вулверхэмптона" Матеуша Нунеша за 62 млн фунтов. Контракт с 25-летним португальцем рассчитан на 5 лет. Прямая замена Гюндогану.

Кроме 60 млн "Волки" получили от "Горожан" еще опорника Томми Дойла в годичную аренду с правом выкупа.

Nunes arrives at City! ???? pic.twitter.com/kawVz5b5DX — Manchester City (@ManCity) September 1, 2023

12:40. "Манчестер Юнайтед" оформил переход голкипера Алтая Байындыра из "Фенербахче". Сумма сделка - 7 млн евро; контракт рассчитан по схеме 4+1.

Зачем 25-летнему турку просиживать лучшие годы за Андре Онана - загадка, но это его дело. А вот "МЮ" можно поздравить - теперь позиция вратаря укомплектована на 120%.

12:30. А вот это очень неожиданно. Оказавшись ненужным "Ювентусу", Лео Бонуччи не поехал в пенсионерские лиги, как все, а подписался в суровом берлинском "Унионе"! Контракт с 36-летним защитником оформлен по системе 1+1. Респект легенде за преданность футболу!

Leonardo Bonucci ist Unioner ????⚪ pic.twitter.com/Er7qxwo2yw — 1. FC Union Berlin (@fcunion) September 1, 2023

12:20. "Реал" отдал в сезонную аренду "Фрозиноне" атакующего полузащитника Рейньера.

21-летний бразилец перебрался в Мадрид в 2020 году за 30 млн, но Винисиуса или Родриго с него не вышло. В предыдущих арендах в "Боруссию" и "Жирону" Рейньер был ужасен, и вот итог.

???????? Reinier è giallazzurro!



✍???? Il centrocampista classe 2002 arriva a titolo temporaneo dal @realmadrid



➡️ https://t.co/aZDzm9ofvo pic.twitter.com/uZVtGDOlTe — Frosinone Calcio (@Frosinone1928) September 1, 2023

12:10. "Арсенал" отдал в аренду "Ноттингему" левого бека Нуну Тавареша с правом выкупа за 12 млн фунтов. Прошлый сезон 23-летний португалец отбегал в аренде в "Марселе" и был хорош, забив 6 голов в Лиге 1. Повезло Зинченко, однозначно.

Nottingham Forest is delighted to announce the loan signing of Nuno Tavares from @Arsenal ✍️#NFFC | #WelcomeNuno ???????? — Nottingham Forest (@NFFC) September 1, 2023

12:05. Не успели начать, а "Челси" уже купил молодого атакующего хавбека. Давненько клуб таких приобретал.

А если серьезно, то за Коула Палмера "Ман Сити" выручил 47 млн евро; контракт подписан на 7 лет. Тодд Боэли и его администрация уже потратили на новичков 1 млрд (!) за три трансферных окна. Сумасшествие.

We had one last away kit post for you…



Welcome to Chelsea, Cole! ???? pic.twitter.com/wMBRhv0X4s — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 1, 2023

12:00 Всем привет и добро пожаловать на онлайн, посвященный дедлайну трансферного окна.