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Калитвинцев опроверг скандал с уходом Вакулы из Полесья

Премьер-лига
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По словам тренера, все решилось "мирно"

Калитвинцев опроверг скандал с уходом Вакулы из Полесья

Фото: polissyafc.com

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Главный тренер "Полесья" Юрий Калитвинцев рассказал о полузащитнике Владиславе Вакуле, выступающем на правах аренды за "Черноморец".

– Не могу не спросить о Владе Вакуле. Что у вас с ним произошло? В прессе писали, что он устроил драку с кем-то из футболистов "Полесья" на праздновании чемпионства в Первой лиге. Это правда?

– Пишут много ерунды, но мы просто решили расстаться. Никакой драки не было, поверьте. У нас не с кем драться. Коллектив хорош и Влад был нормален. Были накопительные моменты и мы решили, что следующий шаг будем делать без него. Ничего криминального не было. Влад нормально простился со всеми ребятами, пожелали друг другу успехов, пообнимались, двигаемся дальше.

– Но Александр Денисов сказал, что Вакула "профукал" доверие президента "Полесья". Как это понимать?

– Это вам лучше у него спросить. Когда мы решили попрощаться, то Вакула поблагодарил всю команду и тренерский штаб, мы нормально разошлись. Можно вспомнить других ребят, которые помогли "Полиссе" выйти в Премьер-лигу, но сейчас их в команде нет. Это конкуренция и ротация, – сказал Калитвинцев.

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В статье: Юрий Калитвинцев Полесье (Житомир) Владислав Вакула
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Источник:
Sport-express

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