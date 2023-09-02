Калитвинцев опроверг скандал с уходом Вакулы из Полесья

Главный тренер "Полесья" Юрий Калитвинцев рассказал о полузащитнике Владиславе Вакуле, выступающем на правах аренды за "Черноморец".

– Не могу не спросить о Владе Вакуле. Что у вас с ним произошло? В прессе писали, что он устроил драку с кем-то из футболистов "Полесья" на праздновании чемпионства в Первой лиге. Это правда?

– Пишут много ерунды, но мы просто решили расстаться. Никакой драки не было, поверьте. У нас не с кем драться. Коллектив хорош и Влад был нормален. Были накопительные моменты и мы решили, что следующий шаг будем делать без него. Ничего криминального не было. Влад нормально простился со всеми ребятами, пожелали друг другу успехов, пообнимались, двигаемся дальше.

– Но Александр Денисов сказал, что Вакула "профукал" доверие президента "Полесья". Как это понимать?

– Это вам лучше у него спросить. Когда мы решили попрощаться, то Вакула поблагодарил всю команду и тренерский штаб, мы нормально разошлись. Можно вспомнить других ребят, которые помогли "Полиссе" выйти в Премьер-лигу, но сейчас их в команде нет. Это конкуренция и ротация, – сказал Калитвинцев.