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Грицук: Победа заслужена, Полесье побеждает и идет дальше
Василий о матче с "пивоварами"
Фото: ФК Полісся
Атакующий полузащитник "Полесья" Василий Грицук прокомментировал
"На самом деле, ничего нового в игре я не увидел. Зная, "Оболонь" еще из Первой лиги, можно сказать, что их игра совсем не изменилась. Это неуступчивая команда, которая сама не играет — и другим не дает. Вернее, мешает. Им это удавалось в течение 90 минут. Да, у нас были моменты, которые мы не реализовали. Но от того давления, которое мы сделали в конце, то где-то нам повезло. Поэтому, я могу сказать, что победа заслужена, "Полесье" побеждает и идет дальше.
Я не могу сказать, что играю на ключевой позиции. Каждый из нас имеет свою ключевую позицию, где он должен делать свое дело верно и до конца. От тренера я получил руководство – выходить и работать на победу. Я конечно очень доволен, потому что, играя в Первой лиге, мы не могли их обыграть. Очень хотелось в Премьер-Лиге, нам это удалось. Я поздравляю всех болельщиков и благодарю ВСУ", - рассказал 35-летний игрок.
Грицук стал автором первого гола в этом поединке, реализовав пенальти на 90+7 минуте.
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