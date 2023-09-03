Вакулко: С Колосом будет такая же игра, как с Оболонью

Хавбек "Кривбасса" Юрий Вакулко рассказал о подготовке к матчу 6-го тура чемпионата Украины с "Колосом", который состоится сегодня, 3 сентября:

- Юрий, впереди игра против "Колоса". Какой ты ее видишь?

- Будет такая же трудная игра как с "Оболонью". Потому что эти обе команды играют пять защитников. У "Колоса" много опытных качественных игроков. Ожидаем интересной напряженной встречи. Следил ли за ближайшим соперником? Так же, как и по всем остальным оппонентам "Кривбасса". Ковалевцы неплохо сыграли против "Шахтера", хоть и уступили. Но, думаю, наша команда тоже сильная, поэтому нам нужно показать свой футбол, и тогда все будет хорошо.

- Последняя встреча против "Оболони" уже позади. Все-таки потеряли тогда очки?

- Можно сказать, что потеряли, но если посмотреть на результаты "Оболони" в последних турах, то они набрали очки против сильных команд. Конечно, если "Кривбасс" ставит высокие цели, то в таких матчах нужно только побеждать.

- Против "Оболони" ты впервые вышел в старте "Кривбасса". Доволен ли дебютом?

– Да, конечно, но все равно хочется больше помогать команде: отдавать голевые передачи, забивать голы. Но в последнем матче было тяжело, так как соперник играл от обороны. Готовимся к следующим испытаниям, – сказал Вакулко.