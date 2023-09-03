Капитан Металлиста 1925: Из-за новостей о клубе мы даже лучше тренировались, чем обычно

Хавбек и капитан харьковского "Металлиста 1925" Артем Габелок рассказал, как он и партнеры реагировали на новости о возможном исчезновении клуба и как это повлияло на подготовку к игре с львовским "Рухом".

"Настроение как всегда боевое, но, конечно, последние новости не могли не повлиять на эмоциональное состояние. Сами понимаете, когда говорят, что на 95% команды не будет, это не может не влиять. Но ребята профессионалы, никто не паниковал, все ждали окончательной информации, поэтому я считаю, что все спокойно среагировали.

На фоне всех этих событий считаю, что мы к игре с "Рухом" тренировались даже лучше, чем обычно. Потому что голова забита плохими мыслями, а когда выходишь на тренировку – это отвлекает, ты сосредоточен на футболе. Потом, когда тренировка заканчивается, снова начинаешь думать о проблемах, понятно почему.

Что касается соперника, то "Рух" – качественная команда, хорошие игроки. Но мы на каждую игру готовимся одинаково, будет интересный матч. На сборах мы проиграли львовянам, но эту игру мы не принимали во внимание, а изучали их последние поединки. Конечно, мы делали выводы, думаю, хорошо подготовились", - рассказал Артем Габелок.

Напомним, матч "Рух" – "Металлист 1925" состоится в воскресенье, 3 сентября, начало в 19:00. Прямая трансляция будет доступна на YouTube и на Суспільному. UA-Футбол проведет текстовую онлайн трансляцию игры.