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Козак: Игра с Оболонью оказалась действительно бойцовской, напряженной, с постоянной эмоцией

Премьер-лига
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Игрок выложился в этом матче по полной

Козак: Игра с Оболонью оказалась действительно бойцовской, напряженной, с постоянной эмоцией

Офіційний сайт Полісся/Автор невідомий

Новина українською

Игрок "Полесья" Артем Козак поделился впечатлениями от матча 6-го тура чемпионата Украины против "Оболони" (2:0).

"Игра оказалась действительно бойцовской, напряженной, с постоянной эмоцией, много фолов, соперник много лежал на поле, где-то моментами, мне кажется, тянул время. А мы — молодцы, не считаясь с этим, продолжали гнуть свою линию. Мы получили результат.

Что касается пенальти, то надо смотреть повтор. Из того, что я знаю, наступили на ногу – и от ноги Эмиля оттолкнулся игрок. Еще первый эпизод меня смутил, когда игрок попал себе в руку, но рефери сказал, что по правилам это не считается игрой рукой, потому что он нечаянно ударил себе в руку", - сказал игрок.

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В статье: Оболонь (Киев) Полесье (Житомир) Артем Козак
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Источник:
Сайт "Полісся"

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