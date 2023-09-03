Козак: Игра с Оболонью оказалась действительно бойцовской, напряженной, с постоянной эмоцией

Игрок "Полесья" Артем Козак поделился впечатлениями от матча 6-го тура чемпионата Украины против "Оболони" (2:0).

"Игра оказалась действительно бойцовской, напряженной, с постоянной эмоцией, много фолов, соперник много лежал на поле, где-то моментами, мне кажется, тянул время. А мы — молодцы, не считаясь с этим, продолжали гнуть свою линию. Мы получили результат.

Что касается пенальти, то надо смотреть повтор. Из того, что я знаю, наступили на ногу – и от ноги Эмиля оттолкнулся игрок. Еще первый эпизод меня смутил, когда игрок попал себе в руку, но рефери сказал, что по правилам это не считается игрой рукой, потому что он нечаянно ударил себе в руку", - сказал игрок.