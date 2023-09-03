Пономарев: Первый тайм был не лучшим в нашем исполнении

Главный тренер львовского "Руха" Виталий Пономарев прокомментировал ничью с харьковским "Металлистом 1925" в рамках 6-го тура УПЛ.

"Это был тяжелый матч, потому что "Металлист 1925" – сильная и опытная команда. Наши игроки пытались держать высокий темп игры, но харьковчане разными способами сбивали его и достигли своего. Тогда как нашим игрокам не хватает опыта играть в большинстве и преодолевать массированную защита соперника.

Первый тайм был не лучшим в нашем исполнении. Команда проиграла много подборов внутри поля. Мы все матчи хотим играть с позиции силы, но не всегда так выходит. Впрочем, во втором тайме мы имели преимущество, но не использовали свои моменты, следовательно, результат закономерен. Конечно, хотели победить, играли агрессивно. Вышедшие на замену игроки сыграли хорошо, нам просто не хватило забитого мяча.

То, что "Рух" на вершине таблицы является важным фактором. Мы раньше выполняли другие задачи, а теперь являемся одними из лидеров чемпионата. Нужно правильно настраиваться психологически и это тоже новый опыт. Я думаю, что нас ждет равный чемпионат с непредсказуемыми результатами", - рассказал наставник львовской команды.