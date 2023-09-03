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Рух - Металлист 1925 1:1. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
(1 голосов)

Довольно ровная игра

Рух - Металлист 1925 1:1. Обзор матча и видео голов

Фото: УПЛ

Новина українською

В рамках 6-го тура чемпионата Украины львовский "Рух" на своем поле расписал ничью с харьковским "Металлистом 1925". Команды Виталия Пономарева и Эдмара обменялись голами в середине первого тайма. На 72-й минуте Мартынюк получил вторую желтую карточку и оставил гостей в меньшинстве. Однако это не помогло хозяевам вырвать победу. "Рух" во второй раз подряд теряет очки и играет вничью. В свою очередь, для "Металлиста 1925" это первый ничейный результат в текущей кампании УПЛ.

УПЛ. Шестой тур. 03.09.2023
Львов. Стадион "Арена Львов"
Арбитр в поле – Сергей Задиран

"Рух" – "Металлист 1925" 1:1

Голы: Жичиков 29 (аг) — Русин 25

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В статье: Рух (Львов) Металлист 1925 (Харьков)
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