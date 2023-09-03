УПЛ. Рух — Металлист 1925 1:1. На удивление ровная игра

Львовяне еще ни разу не проиграли в новом розыгрыше УПЛ и приезд "Металлиста 1925" не должен был доставить трудностей. Однако харьковчане одержали две победы подряд и начали понемногу выбираться из той ямы, в которую попали в начале сезона. Поэтому на "Арене Львов" ожидалась высокоградусная борьба.

"Рух" решил брать игру под контроль с первой минуты, однако это продолжалось недолго — игроки "желто-синих" начали делать контрвыпады и резко превратили матч в сплошной обмен атаками (это уже делает матч интереснее доброй половины поединков УПЛ). Однако многие из них были либо нерезультативными, либо удачно отыгрывали голкиперы и оборона.

Это продолжалось до 25-й минуты, когда во время очередной контры Русин прорвался с центра поля и пробил "на силу" по воротам Ледвия. Думаю, что такого шага Виталий Пономарев не ожидал, однако "Рух" — это не та команда, которая будет сдаваться после пропущенного гола (здесь вспоминаем домашний поединок против "Ворсклы"). И со второй атакой Плюман набежал на удар после серии прострелов и его можно было бы поздравлять с забитым мячом... Если бы не Жичиков. Он заблокировал удар коленом и перевёл его в свои ворота. Ситуация вполне рабочая, однако игрокам "Металлиста 1925" откровенно не повезло.

До перерыва команды еще обменивались атаками, однако была заметна несколько лучшая работа Мозиля в каркасе ворот и на выходах. Также стоит отметить в целом джентльменскую игру с малым количеством фолов. Однако градус борьбы, казалось, лишь возрос во второй 45-минутке: атаки на любой вкус развивались и дальше. Были и прострелы, и удары издали, и обыгрыши в чужой штрафной площадке — все безрезультатно. Футболисты начали нервничать и зарабатывать карточки на ровном месте. Здесь стоит отметить толкотню между игроками во время корнера в пользу "Руха" (Жичиков и Дидык получили по "горчичнику" за активизм) и качественную, но ненужную актерскую игру со стороны Мартынюка в штрафной львовян. Рефери поступил правильно — вторая желтая и удаление с поля.

Подстава со стороны центрхава "Металлиста 1925" вызвала дыру в средней линии, которой просто обязаны были воспользоваться подопечные Виталия Пономарева. Это читалось по "освежению" игроков с акцентом на атаку. Однако гости решили коллективно обороняться и удерживать ничью, которая вполне устраивала как футболистов, так и Эдмара. Цифры 1:1 на табло остались неизменными, несмотря на особое давление на ворота Мозиля до финального свистка.

Из позитива по матчу: приемлемый результат для "желто-синих" и сохраненное место в топ-4 для "Руха", а также огромное количество атак от обеих команд. Из негатива: "Рух" второй раз подряд теряет очки в новом сезоне УПЛ. Виталий Пономарив должен провести работу над ошибками и сделать все, чтобы улучшить реализацию моментов. А Эдмара можно лишь поздравить с добытым зачетным пунктом в удивительно равной игре.

УПЛ. Шестой тур. 03.09.2023

Львов. Стадион "Арена Львов"

Арбитр в поле – Сергей Задиран

"Рух" – "Металлист 1925" 1:1

Голы: Жичиков 29 (аг) — Русин 25

"Рух": Ледвий, Сыч, Слюбик, Дидик, Роман, Эдсон (Рунич 81), Таллес Б. (Пастух 68), Сапуга, Плюмен (Соломон-Отабор 56), Теслюк (Квасница 56), Климчук

Запасные: Паньков, Соломон, Рунич, Квасница, Довгый, Столярчук, Пастух, Лях, Мисик, Холод, Слюсар, Альваренга

"Металлист 1925": Мозиль, Жичиков, Безуглый, Курило, Червак, Габелок, Русин (Фарина 76), Ткачук (Дмитренко 46), Мартынюк, Юсов (Ременюк 60), Сидоров (Чирук 83)

Запасные: Сидоренко, Потимков, Коваленко, Рудавский, Фарина, Ременюк, Абдулла, Дмитренко, Игорь, Чирук

Предупреждения: Дидик 65, Рунич 89 — Жичиков 65

Удаление: Мартынюк 72 (вторая желтая)