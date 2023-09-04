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Грустное прощание с Ужгородом. ФОТОрепортаж с матча Днепр-1 – ЛНЗ 0:0
Матч без забитых мячей и без перчинки
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
В Ужгороде состоялся довольно пресный матч. Так сложилось, что этот областной центр в последнее время стал одним из футбольных центров Украины, но третьего сентября там отыграли сухой неприметный матч. Кризисные соперники. Самые интересные события произошли уже после игры, когда "Днепр-1" прощался с Ужгородом и упаковывал чемоданы в направлении Днепра. На поле же прощание получилось весьма грустным.
За этим наблюдал фотокорреспондент UA-Футбол Александр Приходько, который делится с читателями своими работами.
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