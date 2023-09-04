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Ростислав Русин: Не мог праздновать гол Руху, потому что это родная для меня команда

Премьер-лига
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Хавбек "Металлиста 1925" оценил ничью со львовским клубом

Ростислав Русин: Не мог праздновать гол Руху, потому что это родная для меня команда

Фото: ФК Металіст 1925

Новина українською

Полузащитник "Металлиста 1925" Ростислав Русин прокомментировал матч против его бывшей команды - львовского "Руха" (1:1), в котором он стал автором единственного забитого гола.

- Довольны результатом - ничьей?

- Да, как развивалась игра. Сначала, можно сказать, что недовольны, но учитывая красную карточку, в принципе, нормальный результат. Я думаю, что мы могли победить, но красная карточка, конечно, повлияла на результат.

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- "Рух" ваша бывшая команда, вы сегодня забили, но не праздновали?

- Скажу так, что я не мог праздновать, потому что, если так говорить, то это родная для меня команда. С ними вместе мы вышли в УПЛ, я забил свой дебютный мяч, поэтому я не мог праздновать.

- Сегодня был эмоциональный поединок, была эмоциональная неделя, как ее пережили?

- Тяжелая неделя, да, потому что несколько дней назад у нас не было ясности, что будет в команде, будет ли вообще существовать команда. Сейчас хочется сказать "спасибо", за то, что сохранили нашу команду, потому что в Харькове нужна команда, чтобы играть на высоком уровне в УПЛ, - сказал Русин.

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В статье: Рух (Львов) Металлист 1925 (Харьков) Ростислав Русин
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Источник:
metalist1925.com

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