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Береза: Селезнев точно будет в Днепре-1 - подыскиваем ему должность

Премьер-лига
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Возвращение блудного сына

Береза: Селезнев точно будет в Днепре-1 - подыскиваем ему должность

фото из соцсетей

Новина українською

Почетный президент "Днепра-1" Юрий Береза заявил, что экс-форвард "Шахтера", "Днепра" и сборной Украины Евгений Селезнев получит должность в клубе.

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– Правда ли, что место спортивного директора вместо Красникова займет Евгений Селезнев?

– Мы с ним переговорили, у нас были определенные недоразумения, но могу сказать точно: Селезнев будет в команде, но мы пока в процессе поиска его должности. Мы сейчас закладываем фундамент того, как "Днепр-1" будет функционировать в предстоящие десять лет, и Евгений в этом проекте есть.

Двери нашей команды открыты для всей плеяды талантливых футболистов, которые хотят реализовать себя в должности менеджеров, тренеров, администраторов и т.д.

– А кто тогда будет спортивным директором?

– Русол. Он и так курировал этот пост.

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В статье: Евгений Селезнев СК Днепр-1 Юрий Береза
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Комментарии (1)
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andyua (Kyiv)
04.09.2023 в 20:19
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