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Береза: Селезнев точно будет в Днепре-1 - подыскиваем ему должность
Возвращение блудного сына
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Почетный президент "
– Правда ли, что место спортивного директора вместо Красникова займет Евгений Селезнев?
– Мы с ним переговорили, у нас были определенные недоразумения, но могу сказать точно: Селезнев будет в команде, но мы пока в процессе поиска его должности. Мы сейчас закладываем фундамент того, как "Днепр-1" будет функционировать в предстоящие десять лет, и Евгений в этом проекте есть.
Двери нашей команды открыты для всей плеяды талантливых футболистов, которые хотят реализовать себя в должности менеджеров, тренеров, администраторов и т.д.
– А кто тогда будет спортивным директором?
– Русол. Он и так курировал этот пост.
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