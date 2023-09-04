Youtube заблокировал запись полного матча Рух – Металлист 1925 на канале УПЛ ТБ

Youtube заблокировал запись полного матча 6-го тура УПЛ "Рух" – "Металлист 1925" (1:1) на канале "УПЛ ТБ".

Как сообщает "ТаТоТаке", каналу "прилетел" анонимный "страйк", и Youtube автоматически заблокировал контент.

"Рух" считает такое действие сервиса незаконным потому что у клуба есть все права на трансляцию и зарегистрированный в Укрпатенте бренд "УПЛ ТБ".

УПЛ заявляет, что к этому инциденту не имеет никакого отношения.

Есть версия, что это сделал ВИП-бот, на которого оперативно среагировал ютуб. "Рух" надеется оперативно выяснить ситуацию, чтобы восстановить права и контекнт.

При этом обзор матча, в том числе и записи других полных матчей на канале не были заблокированы.

UPD: Поздно вечерам 4 сентября матч стал снова доступен на сервисе. По данным непосредственно "УПЛ ТБ", ответственность за страйк канала взяла на себя компания ООО "Интернет копирайт менеджмент". Жалоба была признана ошибочной и Youtube аннулировал санкции.