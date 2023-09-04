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Youtube заблокировал запись полного матча Рух – Металлист 1925 на канале УПЛ ТБ
Каналу прилетел анонимный страйк
fcrukh.com
Youtube заблокировал запись полного матча 6-го тура УПЛ
Как сообщает "ТаТоТаке", каналу "прилетел" анонимный "страйк", и Youtube автоматически заблокировал контент.
"Рух" считает такое действие сервиса незаконным потому что у клуба есть все права на трансляцию и зарегистрированный в Укрпатенте бренд "УПЛ ТБ".
УПЛ заявляет, что к этому инциденту не имеет никакого отношения.
Есть версия, что это сделал ВИП-бот, на которого оперативно среагировал ютуб. "Рух" надеется оперативно выяснить ситуацию, чтобы восстановить права и контекнт.
При этом обзор матча, в том числе и записи других полных матчей на канале не были заблокированы.
UPD: Поздно вечерам 4 сентября матч стал снова доступен на сервисе. По данным непосредственно "УПЛ ТБ", ответственность за страйк канала взяла на себя компания ООО "Интернет копирайт менеджмент". Жалоба была признана ошибочной и Youtube аннулировал санкции.
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