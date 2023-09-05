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Береза: Пихаленок сейчас никуда не уходит, он не продается
Еще одного лидера Днепр-1 продавать не собирается
scdnipro1.com.ua
Почетный президент "
"Пихаленок является основой "Днепра-1", один из столпов нашего клуба. Он еще поднимет трофей над головой с нашей командой, поверьте. Пихаленок сейчас никуда не уходит, он не продается!" – сказал Береза.
Напомним, что ранее была информация, что 26-летним хавбеком интересовалась "Жирона", где уже играет экс-форвард "Днепра-1" Артем Довбик.
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