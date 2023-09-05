Береза: Пихаленок сейчас никуда не уходит, он не продается

Почетный президент " Днепра-1 " Юрий Береза заявил, что клуб не собирается продавать своего лидера – хавбека Александра Пихаленка.

"Пихаленок является основой "Днепра-1", один из столпов нашего клуба. Он еще поднимет трофей над головой с нашей командой, поверьте. Пихаленок сейчас никуда не уходит, он не продается!" – сказал Береза.

Напомним, что ранее была информация, что 26-летним хавбеком интересовалась "Жирона", где уже играет экс-форвард "Днепра-1" Артем Довбик.