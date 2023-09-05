  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Береза: Пихаленок сейчас никуда не уходит, он не продается
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Береза: Пихаленок сейчас никуда не уходит, он не продается

Премьер-лига
(1 голосов)

Еще одного лидера Днепр-1 продавать не собирается

Береза: Пихаленок сейчас никуда не уходит, он не продается

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Почетный президент "Днепра-1" Юрий Береза заявил, что клуб не собирается продавать своего лидера – хавбека Александра Пихаленка.

"Пихаленок является основой "Днепра-1", один из столпов нашего клуба. Он еще поднимет трофей над головой с нашей командой, поверьте. Пихаленок сейчас никуда не уходит, он не продается!" – сказал Береза.

Напомним, что ранее была информация, что 26-летним хавбеком интересовалась "Жирона", где уже играет экс-форвард "Днепра-1" Артем Довбик.

По теме
yellow-arrow
Крыськив: Тренировки при ван Леувене стали намного сложнее - много бегаем, с мячом и без мяча
yellow-arrow
Хавбек Оболони Мороз: Если рассматривать картину в целом, то пенальти в матче с Полесьем не было
yellow-arrow
Журналист: Новый инвестор Металлиста 1925 занимается криптовалютой
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Пихаленок СК Днепр-1 Юрий Береза
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде