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Бренер: Рух был лучше Металлиста 1925
Команды сыграли вничью
Фото: ФК Рух
Бразильский полузащитник "Руха" Таллес Бренер прокомментировал результат матча 6-го тура УПЛ против "Металлиста 1925" (1:1).
"Знали, что это будет сложная игра против хорошего соперника. Я считаю, что мы хорошо провели этот матч. Возможно, не все получалось в завершающей стадии, но в целом "Рух" был лучше "Металлиста 1925". Я вышел в основе, ведь постепенно набираю форму.
Игра с первых минут дает другой импульс и заставляет быть более ответственным. Чем больше игрового времени я буду иметь - тем лучше я буду играть", - сказал Бренер.
Напомним, что после шести туров УПЛ "Рух" занимает 4-е место в турнирной таблице.
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