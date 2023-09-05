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Бренер: Рух был лучше Металлиста 1925

Премьер-лига
(1 голосов)

Команды сыграли вничью

Бренер: Рух был лучше Металлиста 1925

Фото: ФК Рух

Новина українською

Бразильский полузащитник "Руха" Таллес Бренер прокомментировал результат матча 6-го тура УПЛ против "Металлиста 1925" (1:1).

"Знали, что это будет сложная игра против хорошего соперника. Я считаю, что мы хорошо провели этот матч. Возможно, не все получалось в завершающей стадии, но в целом "Рух" был лучше "Металлиста 1925". Я вышел в основе, ведь постепенно набираю форму.

Игра с первых минут дает другой импульс и заставляет быть более ответственным. Чем больше игрового времени я буду иметь - тем лучше я буду играть", - сказал Бренер.

Напомним, что после шести туров УПЛ "Рух" занимает 4-е место в турнирной таблице.

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В статье: Рух (Львов) Металлист 1925 (Харьков) Таллес Бренер
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Источник:
ФК Рух

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Комментарии (1)
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Cassid (Kiev)
05.09.2023 в 09:41
Вот только в ваши ворота "простили" 2 пенальти и удалили игрока соперника в ситуации, где против него фолили.С таким судейством не сложно быть "в целом лучше", но надо умудриться не победить.
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