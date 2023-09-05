Бренер: Рух был лучше Металлиста 1925

Бразильский полузащитник "Руха" Таллес Бренер прокомментировал результат матча 6-го тура УПЛ против "Металлиста 1925" (1:1).

"Знали, что это будет сложная игра против хорошего соперника. Я считаю, что мы хорошо провели этот матч. Возможно, не все получалось в завершающей стадии, но в целом "Рух" был лучше "Металлиста 1925". Я вышел в основе, ведь постепенно набираю форму.

Игра с первых минут дает другой импульс и заставляет быть более ответственным. Чем больше игрового времени я буду иметь - тем лучше я буду играть", - сказал Бренер.