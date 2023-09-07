  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Директор Оболони: Что нам дает VAR? Лучше я за эти средства куплю дроны и передам военным на фронт
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Директор Оболони: Что нам дает VAR? Лучше я за эти средства куплю дроны и передам военным на фронт

Премьер-лига
(1 голосов)

На "Оболонь-Арене" больше VAR работать не будет

Директор Оболони: Что нам дает VAR? Лучше я за эти средства куплю дроны и передам военным на фронт

Новина українською

Директор "Оболони" Александр Резниченко прокомментировал ситуацию относительно отказа киевского клуба от VAR.

"VAR служит для того, чтобы помогать арбитрам на поле. Но если с помощью VAR арбитр допускает такие ошибки, а клубы еще за это платят огромные средства, то зачем нам этот VAR?! Что он нам дает?! Лучше я за эти средства куплю пять дронов и передам военным на фронт, а не буду кормить кого-то.

Пусть арбитр нашего матча против "Полесья" пересмотрит матч "Колос" - "Кривбасс". Аналогичных моментов, даже более сложных, было два, но ни в одном не назначили пенальти. Мы расцениваем это так, что арбитр матча с "Полесьем" искал моменты, чтобы назначить пенальти в наши ворота.

Второй вопрос. 151 тысяча за аренду фургона VAR. Это за то, чтобы его заправить и он доехал из центра Киева на Оболонь? Тем более, как мне говорили представители других клубов УПЛ, они были приобретены за средства клубов. Но почему они не на балансе клубов?

Проблема в том, что с помощью VAR арбитры принимают неадекватные решения. Президент также придерживается этого мнения.

На нашем стадионе больше VAR работать не будет! Это наша официальная и принципиальная позиция! Если президент клуба согласится на это, мы пустим VAR. Если его назначат и он приедет, то пусть, я же не буду устраивать цирк. Но платить за него не буду и пущу только по распоряжению руководства.

Мы обратились в УПЛ и Комитет арбитров за разъяснениями спорных по нашему мнению моментов, но нам ничего не ответили. После чего мы отправили официальное письмо в УАФ и УПЛ, что мы отказываемся от работы VAR на "Оболонь-Арене".

Почему во всем мире VAR работает и приносит пользу, а у нас наоборот? Думаю, дело в квалификации наших арбитров", - сказал Резниченко.

По теме
yellow-arrow
Кайоде покинул Шахтер и перешел в турецкий клуб
yellow-arrow
Полузащитник Кривбасса: Мечтаю играть в еврокубках
yellow-arrow
Металлисту 1925 пришлось отменить спарринг
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Оболонь (Киев) VAR Александр Резниченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УПЛ-ТВ

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде