Директор Оболони: Что нам дает VAR? Лучше я за эти средства куплю дроны и передам военным на фронт

Директор "Оболони" Александр Резниченко прокомментировал ситуацию относительно отказа киевского клуба от VAR.

"VAR служит для того, чтобы помогать арбитрам на поле. Но если с помощью VAR арбитр допускает такие ошибки, а клубы еще за это платят огромные средства, то зачем нам этот VAR?! Что он нам дает?! Лучше я за эти средства куплю пять дронов и передам военным на фронт, а не буду кормить кого-то. Пусть арбитр нашего матча против "Полесья" пересмотрит матч "Колос" - "Кривбасс". Аналогичных моментов, даже более сложных, было два, но ни в одном не назначили пенальти. Мы расцениваем это так, что арбитр матча с "Полесьем" искал моменты, чтобы назначить пенальти в наши ворота.

Второй вопрос. 151 тысяча за аренду фургона VAR. Это за то, чтобы его заправить и он доехал из центра Киева на Оболонь? Тем более, как мне говорили представители других клубов УПЛ, они были приобретены за средства клубов. Но почему они не на балансе клубов? Проблема в том, что с помощью VAR арбитры принимают неадекватные решения. Президент также придерживается этого мнения.