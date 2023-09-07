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Директор Оболони: Что нам дает VAR? Лучше я за эти средства куплю дроны и передам военным на фронт
На "Оболонь-Арене" больше VAR работать не будет
Директор "Оболони" Александр Резниченко прокомментировал ситуацию относительно отказа киевского клуба от VAR.
"VAR служит для того, чтобы помогать арбитрам на поле. Но если с помощью VAR арбитр допускает такие ошибки, а клубы еще за это платят огромные средства, то зачем нам этот VAR?! Что он нам дает?! Лучше я за эти средства куплю пять дронов и передам военным на фронт, а не буду кормить кого-то.
Пусть арбитр нашего матча против "Полесья" пересмотрит матч "Колос" - "Кривбасс". Аналогичных моментов, даже более сложных, было два, но ни в одном не назначили пенальти. Мы расцениваем это так, что арбитр матча с "Полесьем" искал моменты, чтобы назначить пенальти в наши ворота.
Второй вопрос. 151 тысяча за аренду фургона VAR. Это за то, чтобы его заправить и он доехал из центра Киева на Оболонь? Тем более, как мне говорили представители других клубов УПЛ, они были приобретены за средства клубов. Но почему они не на балансе клубов?
Проблема в том, что с помощью VAR арбитры принимают неадекватные решения. Президент также придерживается этого мнения.
На нашем стадионе больше VAR работать не будет! Это наша официальная и принципиальная позиция! Если президент клуба согласится на это, мы пустим VAR. Если его назначат и он приедет, то пусть, я же не буду устраивать цирк. Но платить за него не буду и пущу только по распоряжению руководства.
Мы обратились в УПЛ и Комитет арбитров за разъяснениями спорных по нашему мнению моментов, но нам ничего не ответили. После чего мы отправили официальное письмо в УАФ и УПЛ, что мы отказываемся от работы VAR на "Оболонь-Арене".
Почему во всем мире VAR работает и приносит пользу, а у нас наоборот? Думаю, дело в квалификации наших арбитров", - сказал Резниченко.
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