Конопля: Даже на Сан-Сиро было слышно поддержку наших болельщиков

Защитник сборной Украины Ефим Конопля подвел итог матча отбора Евро-2024 против Италии (1:2) .

"Это была очень тяжелая игра и, к сожалению, не смогли получить положительный результат.

Но даже здесь, на этом замечательном стадионе "Сан-Сиро" было слышно поддержку наших болельщиков, и чувствовалась поддержка наших фанов в сердце.

От людей, которые были дома и болели перед телевизорами. Все будет Украина", - написал Конопля в Инстаграме.