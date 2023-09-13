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Конопля: Даже на Сан-Сиро было слышно поддержку наших болельщиков
Игроки сборной Украины чувствовали поддержку фанатов
Фото Оксани Васильєвої - UA-Футбол
Защитник сборной Украины Ефим Конопля подвел итог
"Это была очень тяжелая игра и, к сожалению, не смогли получить положительный результат.
Но даже здесь, на этом замечательном стадионе "Сан-Сиро" было слышно поддержку наших болельщиков, и чувствовалась поддержка наших фанов в сердце.
От людей, которые были дома и болели перед телевизорами. Все будет Украина", - написал Конопля в Инстаграме.
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