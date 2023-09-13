  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Конопля: Даже на Сан-Сиро было слышно поддержку наших болельщиков
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Конопля: Даже на Сан-Сиро было слышно поддержку наших болельщиков

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Игроки сборной Украины чувствовали поддержку фанатов

Конопля: Даже на Сан-Сиро было слышно поддержку наших болельщиков

Фото Оксани Васильєвої - UA-Футбол

Новина українською

Защитник сборной Украины Ефим Конопля подвел итог матча отбора Евро-2024 против Италии (1:2).

"Это была очень тяжелая игра и, к сожалению, не смогли получить положительный результат.

Но даже здесь, на этом замечательном стадионе "Сан-Сиро" было слышно поддержку наших болельщиков, и чувствовалась поддержка наших фанов в сердце.

От людей, которые были дома и болели перед телевизорами. Все будет Украина", - написал Конопля в Инстаграме.

По теме
yellow-arrow
Славия интересовалась Рубчинским. Он забил единственный гол Днепра-1 в противостоянии с пражанами
yellow-arrow
Рух передал украинским защитникам 10 антиланцетных комплексов и 22 дрона. ФОТО
yellow-arrow
Карпаты и бельгийский Левен летом интересовались Гуцуляком
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Евгений Коноплянка Украина Италия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде