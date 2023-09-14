Эдмар: Кривенцов знает Металлист 1925 изнутри. Почти все ребята с ним работали

Исполняющий обязанности главного тренера "Металлиста 1925" Эдмар рассказал о подготовке к матчу против "Зари".

- "Заря" в прошлом сезоне до последнего тура боролась за серебряные медали чемпионата. В этом сезоне команда не так уверенно начала сезон и в турнирной таблице за спиной "Металлиста 1925". Поэтому, по вашему мнению, кто является фаворитом этого матча? "Металлист 1925" или "Заря"?

- Сейчас так нельзя сказать. Особенно в чемпионате Украины, где почти все команды могут победить и потерять очки в любом матче, создать неожиданность. Поэтому "Заря" всегда будет "Зарей". Надо уважать соперников в любой ситуации. Мы готовимся очень серьезно к этому противостоянию, изучаем соперника. Ближе к матчу уже будем готовы.

- К этой игре "Зарю" уже готовил Валерий Кривенцов, который возглавлял "Металлист 1925" до того как с командой начали работать вы и Олег Голодюк. Добавляет ли это факт дополнительной принципиальности и ответственности этому матчу?

- С обеих сторон есть плюсы, потому что ребята, которые играли под руководством Валерия Сергеевича знают его хорошо. То же самое и он знает наш коллектив изнутри. Почти все ребята с ним работали. Поэтому всегда есть плюсы и минусы в этой ситуации.

- Была международная пауза. Как готовились в этот период или сильно помешало команде, что не удалось сыграть контрольный матч на выходных?

- Да, мы планировали матч с "Александрией", но так не произошло, потому что у нас много игроков имеют травмы, поэтому мы были вынуждены более осторожно относиться к подготовке, чтобы еще кто-то не сломался.

- Имеете ли представление о том, в какой футбол будет играть "Заря" и как нужно сыграть, чтобы победить ее?

- Как я говорю, мы изучаем соперника, мы будем стараться играть в свою игру, как мы играем в последних матчах, поэтому все увидим. Будем стремиться к победе. Этот победный дух надо удерживать, все время думать наперед.

- В команде появился Борячук, есть Сидоров, Чирук, Юсов также может сыграть на острие атаки. Не думали, не работали в эту международную паузу над тем, чтобы, возможно, отойти от привычной тактической схемы и попробовать сыграть с двумя форвардами, например?

- Это уже более интересный вопрос. В том плане, что тренерский вопрос. Как мы всегда об этом говорим, все футболисты, находящиеся в распоряжении тренерского штаба "Металлиста 1925" мы на всех рассчитываем, все готовятся к игре. Будем разные ситуации рассматривать. Те футболисты, которые будут готовы к игре, тех мы будем ставить. Это наш принцип.