Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Клец: Нюансы работы Лавриненко? Скоро игра с Кривбассом и не стоит делиться информацией
Капитан Вереса вернулся к тренировкам, но играть еще не готов
Фото: НК Верес
Хавбек "
– К сожалению, уже длительное время меня преследуют травмы и я надолго оказываюсь на больничном. Очень надеюсь, что повреждение голеностопа будет последним в моей многолетней карьере.
– Как ты себя сейчас чувствуешь?
– Прежде всего, хочу сказать, что очень соскучился по футболу, скрывать не буду, возвращение в расположение "Вереса" подняло настроение. Но я еще далек от оптимальной спортивной формы и чувствую дискомфорт в голеностопе. Вот почему главный тренер Сергей Лавриненко решил, что не стоит форсировать событий, что мне еще рано участвовать в матчах. Поэтому и пропустил спарринг с "Полесьем", не поеду и на календарный поединок в Кривой Рог.
– По твоему мнению, когда ты полностью сможешь восстановиться после травмы?
– Не буду загадывать, но надеюсь, что в конце сентября уже все будет хорошо.
– Изменилась ли игра "Вереса" под руководством Сергея Лавриненко?
– Ровенчане придерживаются тех же схем, что и при предыдущем руководителе, однако есть определенные отличия. В детали не буду вникать, ведь на очереди игра с "Кривбассом" и не стоит делиться информацией. У Лавриненко интересный тренировочный процесс, уже была возможность убедиться, что в команде замечательный микроклимат. Мне очень хочется как можно быстрее быть полезным "Вересу".
Популярное сейчас
- Детали освобождения Андреевки от воинов 3 ОШБ. Уничтожена почти вся пехота и техника 72 бригады РФ, ликвидированы три комбата
- Матч ЛНЗ - Динамо перенесен на другой день
- Бельгия – Украина. Анонс и прогноз матча отбора к ЧМ-2024 среди футзальных сборных
- СМИ назвали тренерский штаб Максимова в Днепре-1
- Жены Месси и Бускетса похвастались идеальными формами во время занятий в спортзале. ФОТО
- Эффектная жена футболиста сборной Украины предстала в образе модели Playboy. ФОТО
Новости по теме
- 17:29 Украинские Клец: Я начал работу в общей группе. Осторожно, но тренируюсь
- 19:33 Украинские Лавриненко: Когда мы играли первую игру сезона – я видел на лицах футболистов неверие в собственные силы
- 21:30 Украинские Лавриненко: Мои игроки сказали, что арбитр указал на свисток - поэтому все разошлись