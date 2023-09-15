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Клец: Нюансы работы Лавриненко? Скоро игра с Кривбассом и не стоит делиться информацией

Премьер-лига
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Капитан Вереса вернулся к тренировкам, но играть еще не готов

Клец: Нюансы работы Лавриненко? Скоро игра с Кривбассом и не стоит делиться информацией

Фото: НК Верес

Новина українською

Хавбек "Вереса" Дмитрий Клец, который недавно восстановился после травмы, рассказал о своем возвращении, а также об игре команды под руководством Сергея Лавриненко, который принял команду этим летом.

– К сожалению, уже длительное время меня преследуют травмы и я надолго оказываюсь на больничном. Очень надеюсь, что повреждение голеностопа будет последним в моей многолетней карьере.

– Как ты себя сейчас чувствуешь?

– Прежде всего, хочу сказать, что очень соскучился по футболу, скрывать не буду, возвращение в расположение "Вереса" подняло настроение. Но я еще далек от оптимальной спортивной формы и чувствую дискомфорт в голеностопе. Вот почему главный тренер Сергей Лавриненко решил, что не стоит форсировать событий, что мне еще рано участвовать в матчах. Поэтому и пропустил спарринг с "Полесьем", не поеду и на календарный поединок в Кривой Рог.

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– По твоему мнению, когда ты полностью сможешь восстановиться после травмы?

– Не буду загадывать, но надеюсь, что в конце сентября уже все будет хорошо.

– Изменилась ли игра "Вереса" под руководством Сергея Лавриненко?

– Ровенчане придерживаются тех же схем, что и при предыдущем руководителе, однако есть определенные отличия. В детали не буду вникать, ведь на очереди игра с "Кривбассом" и не стоит делиться информацией. У Лавриненко интересный тренировочный процесс, уже была возможность убедиться, что в команде замечательный микроклимат. Мне очень хочется как можно быстрее быть полезным "Вересу".

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В статье: Верес (Ровно) Дмитрий Клец
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Источник:
sport.ua

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